身高150也能有超模長腿！各式風格「厚底球鞋」等你筆記

儘管沒有高挑的身形也沒關係！除了可以透過穿搭修飾身形比例，腳上的鞋履如增高厚底鞋也是小隻女的一大福音。跟上編的腳步，一同網羅各式厚底鞋吧

Converse X MadeMe One Star Sneaker

想必大家都知道Converse除了基本款的帆布鞋外，也有推出超級百搭的增高厚底鞋，滿足不同身高甚至造型上的需求。這次編要介紹的則是Converse與紐約街頭潮牌MadeMe於前年推出的聯名厚底鞋，這雙採用絨面製作、以One Star為設計原型的鞋款，不僅在細節設計上有著許多小巧思，像是反向的箭頭，又或是星星周圍縫上的警長徽章輪廓、側邊飾以的MadeMe標誌等，均是增添時髦態度不可缺少的玩味元素。

Converse X JW Anderson Run Star Hike

在JW Anderson與Converse合作系列中，一雙以Converse經典Chuck 70樣式改款而成的Converse Run Star Hike，不僅有著高達五公分的增高鞋底，過目不忘的視覺印象更為鞋身的細節加分！好比鞋跟處的立體星星雕塑與兩截式的雙色鋸齒橡膠底，使這雙Converse Run Star Hike一躍成為時下最夯的熱題鞋款。然而繼首款的明亮配色後，第二波設計以中性化的登山靴作為創作靈感，也因此黑、紅、棕，這些經常使用於工裝中的色彩成為了這次的主色，為Converse Run Star Hike注入更多的街頭率性氛圍。

Converse Chuck Taylor All Star Lugged Varsity Sneaker

你在找尋一雙年輕又帶運動風格的厚底鞋嗎？那麼這一雙Converse Chuck Taylor All Star Lugged Varsity Sneaker絕對符合你的需求。腳踝處的紅藍織帶搭配上鞋側內的All Star刺繡勳章，替這雙純白色的高筒綁帶鞋注入滿滿的青春氣息，尤其那微微翹起的鞋頭設計更添討喜的俏皮態度。

adidas Originals Samba Rose

若是有在關注adidas Originals系列鞋款的話，那麼一定對1950年問世的Samba Rose有初步的瞭解。這雙原先替足球運動員設計的厚底鞋款，在當時其實是為了因應受限於結冰地面的訓練而誕生。Samba Rose不但採用了極具質感的紋理皮革，鋸齒形的車縫線更賦予鞋身率性不羈的風格。而編這次推薦的Samba Rose除了以絨面取代皮革材質，為品牌標誌的三條織帶和鞋跟處注入別具的層次感外，橡膠底側顯明的三葉Logo和紋路也增添了獨特記憶點。

Vans Staple Sid Ni Sneaker

喜愛Vans的舒適、耐走、百搭嗎？那麼這一雙Vans Staple Sid Ni Sneaker絕對也將成為你的心頭愛！有別於品牌經典款式的流線條標識，醒目的（V）反而更具街頭摩登感，此外，橡膠鞋底上的雙平行黑線也悄悄釋出玩味的潮流態度。若想減少撞鞋次數的話，那麼這雙Vans Staple Sid Ni Sneaker認真值得你列入購物清單！

Skechers Street Cleat Sneaker

偏愛圓頭鞋款的你一定要收入這雙Skechers鋸齒狀厚底鞋！不僅在外觀上有著簡約的圓弧線型，Logo字樣和圖印也與鞋身採同樣的霧白色，使整體看來乾淨又俐落，然而鞋舌上的藍紅刺繡標識則為這雙帆布鞋注入了一絲復古韻味。

Skechers Heartbeats Loud Sneaker

喜愛漆皮款的看過來，編在這就為你精挑了一雙結合厚底粗跟的漆皮休閒鞋！外觀設計上不但有著流暢的白色線條作為輔佐，鞋側邊的S刺繡和鞋舌上的Skechers刺繡紛紛為這雙看似酷帥的休閒佐上精緻的細膩度，無疑是一雙運動風與現代摩登氣息兼具的厚底鞋。

FILA Trailblazer Platform Sneaker

平常穿著偏向街頭風的絕對該試試這雙！比起先前提及的厚底球鞋，這雙出自Fila的Trailblazer Platform Sneaker，不僅鞋底高度足足高了兩倍，取材自登山鞋的繫環更增添了設計上的穩固性，當然，皮革的選用也是呈現酷帥氛圍的加乘關鍵。

FILA Court Deluxe

喜愛甜美風的你，則可參考這雙有著櫻花粉配色的厚底球鞋，大大滿足心中暗藏的少女靈魂。然而這雙看似笨重的厚底鞋，實際穿在腳上完全感受不到重量，不信可以親自到店上去試穿喔！

FILA UO Exclusive Sandblast Low Sneaker

又一雙不得不被介紹的厚底鞋啦，那就是同樣僅販售於Urban Outfitters的夢幻Fila UO Exclusive Sandblast Low Sneaker！粉彩藍的帆布鞋身搭配上黃＋白的Fila刺繡，任哪個女孩看到都不禁少女心爆棚，若平常的衣裝打扮就是走甜美系的話，勢必要收入這雙作為 #ootd的選項。

UO Tag Chunky Sole Sneaker

不知道大家知不知道來自美國的超大零售店Urban Outfitters？除了販售多款精選自各品牌的風格潮流服飾外，更擁有自家生產的UO設計線，深受眾多千禧世代的喜愛。而這次介紹的這雙淺卡其增高球鞋即是由Urban Outfitters獨家生產，不但具有復古的金屬繫環，兩截式的鋸齒橡膠底更賦予球鞋穩固的調性。儘管售價實惠，但製作生產可是由義大利工廠全程負責喔。

UO Tyson Black Chunky Trainers

若是對上面提及的Fila Trailblazer Platform Sneaker感到興趣，那麼這雙全黑款的Chunky Trainers絕對值得你投資！輪胎般的厚底壓紋搭載上簡約的綁帶鞋身，使風格介於正式與休閒之間，穿上後的氣勢保證高人一等！

Buffalo Classic Low Leather Sneaker

喜愛登山鞋的你勢必會對這雙厚底鞋愛不釋手！鞋身設計上以仿舊皮革搭載麂皮面鞋舌，襯托率性不羈的中性質感，當然，超厚底的加持才是這雙鞋大受潮人們喜愛的主因。儘管看似笨重了些，卻將登山鞋履的時尚感大大提升。

Vagabond Shoemakers Jessie Sneaker

然而除了多款極具個性的厚底鞋，最後介紹的這雙勢必會使極簡風女孩一見鍾情，而它就是出自瑞典鞋履品牌Vagabond Shoemakers。除了在製作生產上強調純手工之外，鞋身的設計更是俐落有型！像是照片中的麂皮面Jessie Sneaker，僅透過車縫線裝點線條感，Logo也以無色壓痕置於鞋跟處，展現低調的時髦品味。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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