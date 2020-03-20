小資女必收的春夏新包！Coach Hutton、Longchamp Roseau中價位好入手

2020年一開始，各大品牌紛紛推出新款手袋、包包，身為荷包吃緊的小資女，有哪些新包可以入手，快往下滑來看看吧。

Longchamp Roseau系列手提包 迷你款（飛行員藍、沙色），NT$13,600

1990年首度推出的Longchamp Roseau系列，標誌性的竹節鎖扣成為手袋最經典的象徵，2020春季Longchamp再推出迷你尺寸的全新款式，並加大竹節鎖扣的比例，除了可以手提還附有自由調節的肩帶，包含皮革、漆皮、動物紋等不同材質的款式。

Rag & Bone Riser Crossbody系列（白、黑色），NT$18,000

以現代軍事風格著稱的Riser Crossbody包款，首度出現在rag & bone 2020春夏秀場，包包採用柔軟牛皮與麂皮兩種材質製成，包內部則是帆布條紋，搭配上印有rag & bone標誌的多功能金屬釦環，以及方便開合的雙拉鍊設計，可自由調整長度的肩背帶，可依不同需求調整長肩背、短肩背及斜背等不同背法。

Coach Hutton系列，NT$19,800-$23,800



農曆年才剛過沒多久，紐約輕奢品牌Coach就立即發佈春季全新手袋Hutton，擁有簡約俐落的方正外觀，搭配黃銅或深灰的經典轉扣，並鑲嵌馬車浮雕圖案，皮革與金屬鍊帶結合的可調節背帶能輕鬆轉換肩背、斜背等不同背法。包含精緻皮革、復古老花、绗縫皮革、動物圖紋拼接等多種材質的選擇。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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