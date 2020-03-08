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走路姿勢錯誤也是腿粗原因！簡單做5個動作讓妳終結胖胖腿

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很多人也許會有這個疑問，就是為什麽健身一段時間，體重也掉了、身形看似也瘦了，可是大腿還是粗？尤其是堆積在膝蓋上的贅肉讓妳看起來真的腿很粗！今天分享5個瘦腿動作讓妳終結胖胖腿！

首先得先了解自身的問題所在，然後從最根本的原因開始解決。

第一步：糾正日常錯誤走路和站立姿勢

為什麼要糾正呢？因為如果不及時糾正日常錯誤的步態姿勢，在改變腿型、瘦腿的道路上就會非常艱難，很多人走路時太用力於前腳掌，變成外八或內扣姿勢，導致股四頭肌過於發達，或者是肌肉分布不均，使得大腿前側突出，腿型不好看，所以要改善走路的方式，例如腳尖朝前，膝蓋不要鎖死，減少大腿前側肌肉過多的參與度和小腿肌肉的過度緊繃感，所以需要加強大腿後側肌肉群，以達到平衡施力，並且找到身體上較大的肌肉群，多作複合型訓練。

第二步：伸展放鬆肌肉

訓練前使用泡沫滾軸放鬆大腿前側肌肉大約5～10分鐘+結束訓練後靜態拉伸10～15分鐘。

第三步：練！！！

重點不是想瘦哪兒就天天去練那個位置，只要找對方法，妳才能夠讓想瘦的地方瘦下來！

5個瘦大腿前側贅肉動作

動作1：大腿前側肌肉伸展

在訓練之前先用泡沫滾軸滾動放鬆大腿前側肌肉至少5-10分鐘。

動作2：深蹲 20次*4

請不要覺得為什麼明明是要瘦大腿前側卻不是練那個地方？切記，並不是享受哪就要練哪，注意往下蹲的時候，髖部要向後推並且收緊腹部，膝蓋不要超過腳尖，起身時腳後跟用力蹬地面，收緊臀部保持均勻呼吸，不要憋氣。

動作3：交叉下蹲 30次*4

伸腿時控制角度，不要過大或過小，膝蓋盡量向後，抬頭挺胸然後收緊腹部。

動作4：跪姿後抬腿 20次*4

手掌於肩下方撐起上半身，大小腿垂直彎曲，注意抬腿時腰要挺著，向上施力時要收緊腹部，然後再緩慢降下來。

動作5：動靜伸展

後方腿伸直盡量深到自己最大極限，前方另一隻腿保持90度彎曲，上下彈動放鬆5次，停頓約30秒。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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美麗佳人, marieclaire, 瘦身, 瘦腿
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