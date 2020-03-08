2020年氣墊粉餅推薦！一拍就是迷人水光　兼具高遮瑕的8款新品集合

季節進入春夏，又到了各大品牌推出底妝新品的時候，這時的底妝往往強調有水感、夠遮瑕，才能適合春夏氣候使用。今年從專櫃的LANCOME蘭蔻、LAURA MERCIER 蘿拉蜜思、CHANEL香奈兒、ESTEE LAUDER雅詩蘭黛、SHISEIDO資生堂、PONY EFFECT，到開架的CNP、I'M MEME都有氣墊粉餅，一起來看看它們的厲害之處。

蘭蔻超極光精華氣墊粉餅

蘭蔻近期剛推出重量級保養新品「極光水」超極光活粹晶露，緊接是一年一度的粉底液與氣墊粉餅新品，同樣有著極光水的影子，延續當中的法國山毛櫸芽萃取及植萃精油。氣墊粉餅中還多家了高山雪絨花、千葉玫瑰精粹及美白成份維生素CG等等，有效阻黑、綻放水亮。

超極光精華氣墊粉餅還有「微分子空氣粉體」科技，能加倍反射光源，以光線修飾肌膚瑕疵，還有「多孔透氣」特色，有效吸收肌膚油光，讓妝感輕盈有光澤感、又能全天持久不粘膩脫妝。

妝感：有遮瑕力的光澤型氣墊粉餅。

色號：

容量與價格：NT$1,900元（蕊+盒）

上市時間：2020／3／6上市。

LAURA MERCIER 蘿拉蜜思煥顏氣墊粉餅

LAURA MERCIER 蘿拉蜜思首次推出氣墊粉餅！這款煥顏氣墊粉餅主打「雙效氣墊」，一次擁有水鑽光澤 、 微霧光感。輕拍一層是輕透的水鑽光澤，自然又透亮。若想要妝容更完美無瑕，就疊擦第二層，讓妝感變成微霧高遮瑕光澤。今年1月在韓國上市時，已造成IG轟動，被譽為2020上半年最令人期待的雙效氣墊。

獨特的水鑽型的雙材質粉撲，一面為膠面氣墊，能均勻沾取氣墊粉底。另一面為細緻短絨毛面，以疊壓方式呈現 霧面妝感。其水鑽 般切角及加寬緞帶能輕易控制粉撲，且輕鬆深入鼻翼、眼角等細節。

妝感：一拍水鑽光澤、二拍微霧光感

色號：共6色，#CASHEW、#CRÈME、#IVORY、MACADA、#PEARL IVORY、#SHELL

容量與價格：15g，NT$1,900元、補充粉蕊NT$1,600、粉撲2入，NT$500

上市時間：2020／3

CHANEL香奈兒珍珠光感亮妍氣墊粉餅

光外表就很粉嫩！擁有粉紅色上蓋，打開來的氣墊也是淡淡粉紅色，裡頭的配方採用維生素 B 衍生物，能提亮肌膚、勻淨膚色，使肌膚重拾乾淨勻亮。搭配智慧補光科技和珍珠光校色粒子，一拍能提亮氣色，同時帶給臉部舒適膚觸以及長效保濕水感，點亮肌膚的玫瑰紅潤光澤。

這款氣墊用途多元，可在底妝前當作妝前修飾，讓膚色更顯勻淨並提升亮度，也可以單獨使用、塑造健康好氣色，當然隨時補妝也沒問題。

妝感：提亮的光澤

色號：僅一色

容量與價格：SPF30/PA++，NT$2,250

上市時間：2020年2月28日起於香奈兒全櫃點上市

雅詩蘭黛粉持久完美持妝氣墊粉餅

以雅詩蘭黛最熱賣的「粉持久完美持妝粉底」所推出的「粉持久完美持妝氣墊粉餅」，滿滿注入粉持久完美持妝粉底，當然也承襲粉持久的「完美膚控持妝科技」，能24小時防水抗汗；還有「持色微膠囊技術」以微膠囊包覆粉體與油脂，讓粉底不因氧化變色，所以全天候控油不暗沉，向來是油肌救星的它，想必又會成為大家春夏最愛的底妝。

另外，遮瑕力也是粉持久氣墊的強項，以超微柔焦隱形粉體完美揉合「全新完美貼膚科技」，一拍高效遮瑕力神隱毛孔、痘痘、泛紅等肌膚瑕疵，猶如開啟換美肌模式，輕鬆打造無痕柔霧輕妝感。

妝感：強調高遮瑕的光澤妝感

色號：共有6色號，#1C0、#1W1、#1W2、#2C0、#2W0、#3W1

容量與價格：30ml，NT$1,950

上市時間：2020年3月1日於全台雅詩蘭黛專櫃上市

資生堂超進化光感氣墊

超進化底妝系列推出全新氣墊粉餅，外觀是大紅色非常亮眼。有別於2019年推出的超進化持久氣墊使用動態煥新科技，2020年「超進化光感氣墊」進化成智慧感應科技，內含時間調控粉末加上極致亮化粉末，可依膚況調節光線反射，預防出油、黯沉，有效遮瑕，跟超進化持久氣墊呈現的霧感相比，妝容更加透亮。

妝感：亮感

色號：共8色，#N1、#N1.5、#G2、#N2、#G3、#N3、#G4、#N4

容量與價格：13g，NT$1,750、粉蕊NT$1,300、外盒NT$450、粉撲NT$300

上市時間：2020.1.1

PONY EFFECT極水透光氣墊粉餅

PONY EFFECT「小紫盒」持極水透光氣墊粉餅，主打水光感，將熱銷單品「水透光妝前防護乳」當中滿滿的保濕因子注入氣墊粉餅中，還有高濃度植萃精華油與保濕配方(積雪草、荷荷芭油、洋甘菊Ｍ)調和出與肌膚油份相似膏體，拍出高度服貼妝感，同時幫助肌膚提亮。

一拍爆水、二拍聚光，讓肌膚由內而外透出自然光澤，後續不需再用打亮產品，就能拍出韓妞令人稱羨的水透光圈肌。

妝感：水光

色號：共2色，#002 PORCELAIN明亮白、#003 VANILLA自然色

容量與價格：15g*2，NT$1,200

上市時間： 2020/1/15

CNP Laboratory蜂膠能量彈潤氣墊粉餅

在韓國被稱作「IU氣墊」 的 蜂膠能量彈潤氣墊粉餅，將蜂窩淬鍊的蜂膠成份，完整收入氣墊中，輕拍就能呈現細緻的妝感，如同將整罐蜂膠安瓶擦上般閃耀透亮，並有強大遮瑕力加乘效果，目前已經穩坐韓國藥妝店的銷售寶座。

連粉撲也不同，針對氣墊粉餅使用者對於氣墊粉撲不易清潔感到困擾，CNP研究室特別研發新型態氣墊粉撲，指尖接觸面使用特殊布料，若沾到內容物時可輕鬆去除、不染色。

妝感：光澤感

色號：共2色，#21、#23

容量與價格：1正貨+1補充盒，NT$1,350

上市時間：2020／2／20全台寶雅正式上市

I'M MEME我愛水凝雪酪氣墊粉餅

堪稱開架第一款「面膜氣墊」，一顆富含60%水分精華，內添加具保濕效果的白樺葉和積雪草、蘆薈葉、洋甘菊、綠茶與薰衣草等5種有機萃取成份，上妝的同時彷彿是替疲勞肌膚進行一套舒適的保濕SPA，並形成一層薄膜防止水分流失，讓底妝透亮又服貼，擁有如韓妞般掐得出水的精緻光澤「輕透雪酪肌」。

挑選韓系氣墊粉餅最常遇到色選太過偏白的問題，因此I’M MEME特別針對亞洲膚色調出兩色(#001明亮白、#002自然色)，偏黃肌膚也適用。

妝感：水感光澤

色號：共2色，#001明亮白、#002自然色

容量與價格：13g，NT$790

上市時間：2020／2／19

2020限量包裝也很厲害

另外雖然DIOR迪奧、YSL目前還沒有推出氣墊粉餅新品，但也針對最熱賣的氣墊推出了2020年的限量包裝，像是Dior的超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版、YSL恆久完美氣墊的銀河星光版與銀河黑鑽版，也都非常值得入手。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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