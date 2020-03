今年最熱「奶油水光肌」！8款專櫃、開架粉底推薦　輕輕一抹變身仙女顏值

2020年推出了許多粉底產品,不論是專櫃粉底液或開架粉底液,不約而同皆訴求滋養保濕的「奶油水光肌」妝效,以下將來一一介紹和推薦。

蘭蔻 超極光精華粉底 (小奶蓋)

蘭蔻繼零粉感超持久粉底後,2020年終於又推出了全新的粉底產品「超極光精華粉底」,絕美的白色瓶身,又被暱稱為「小奶蓋」,和零粉感的霧感妝效不同,這次主打的是水亮保濕的水光感妝效。

延續蘭蔻粉體調色科技,還搭配了蘭蔻極光水《超極光活粹晶露》的保養配方:法國山毛櫸芽萃取和植萃精油的成分比例,將底妝融合了極光水給予肌膚保濕、亮澤、明亮的效果,並加入可修飾肌膚表面瑕疵,同時校正膚色光澤的創新極光分子,讓底妝妝效能達到水亮、不黯沉。

除此之外,還加入了創新「微分子空氣粉體」科技,訴求粉體相當的輕盈,不只能達到遮瑕、潤色、明亮、保濕,膚觸上還輕薄不厚重,也是蘭蔻最遮瑕的光澤底妝。

2020年3月6日上市

超極光精華水粉底SPF25 PA+++ NT$2,000

紀梵希 高級訂製恆久保濕光采粉底液 SPF25 PA++

紀梵希全新粉底液以對抗「都市污染」為訴求而生。紀梵希全球彩妝創意總監Nicolas Degennes深知現代都會女性肌膚面臨都市污染源的威脅,進而影響了膚況與妝效,因此推出了能全新的防護型底妝品。內含了玻尿酸、乳木果萃取和經典成分甘草萃取物,強化肌膚保濕度、質地輕透並賦予持久保濕水潤功效,並加入礦物粉體增加肌膚的保護屏障。

輕巧不佔空間的設計便於攜帶,精緻按壓式設計,裸色軟管設計壓印了紀梵希時尚醒目的logo,搭配俐落的金屬外蓋,完美體現了紀梵希精品的DNA,每個色號由淺到深,外包裝也配合粉底液的顏色由淺至深,設計出8款對現代女性最實用的色調。

2020年2月1日上市

高級訂製恆久保濕光采粉底液 SPF 25 PA++ 30ml,NT$1,750

MAKE UP FOR EVERUHD超上鏡粉底液新色

MAKE UP FOR EVER Ultra HD 超進化無瑕系列自2015年問世,至今一直處於經典明星底妝位置屹立不搖,時至2020 年,MAKE UP FOR EVER 將Ultra HD粉底液系列全新升級,推出最適合亞洲人膚色的兩大新色:218(白皙色)及 252(自然色)。

由品牌創始人Dany Sanz 親自研發,Ultra HD系列的靈感源來自HD高畫質科技,粉底液更是與時俱進地享有獨家科技化成分與技術,內含減少細紋的3D 聚合物凝膠、矯正膚色的智慧調節色料、自帶美肌功能的輕透柔焦分子以及強化肌膚防禦能力的胺基酸成分,讓底妝長時間在鏡頭前,依然呈現完美無瑕的妝容並保持彈性,不會因為久妝而敏弱、失去光澤。

2020年2月20日上市

Ultra HD超進化無瑕粉底液全新2色,NT$1,700

雅詩蘭黛 白金級寶石光精華粉底

白金系列是雅詩蘭黛全產品線中最頂級奢華的一塊,也一直是名媛貴婦熱愛的逸品,2020年雅詩蘭黛推出白金系列底妝新品,全新「白金級寶石光精華粉底」。

粉底液最厲害之處在於蘊含「半罐頂級奢華保養成份」,加入了「兩顆綠橄欖石」和「黑碧璽」的寶石養膚精華,上妝同時接續保養力,為肌膚補充頂級奢華保養成分,是一款結合高保養成分的「粉底精華」。是乾荒肌的超大福音,服貼度真的超有感,不怕冬天乾裂脫妝。妝效上屬於很有保養滋潤感的寶石奶油光澤,上妝後在膚色修飾、光澤感和遮瑕度都大大提升。

2020年1月10日上市

白金級寶石光精華粉底 30ml NT$3,800(共5色)

克蘭詩 超持久逆時光粉底乳

這是一款以製作乳霜規格研發的底妝,不只講求一般粉底所應具備的妝效,每一滴粉底液都濃縮了克蘭詩保養與彩妝的精華;經歷三年研發、嘗試186種配方組合,終於誕生了這款能立即補充肌膚年輕光采,足以完備抗老保養最後一道步驟,讓肌膚越擦越漂亮的全新超持久逆時光粉底乳(共四色)。

結合多種抗老植物的『高效植萃養護配方』與『獨特植萃鎖水膜』讓這款粉底乳猶如乳液一般好推易上手、貼膚又保濕,中等以上的超持久遮瑕力加上零暗沉的特性,讓肌膚隨時透出高質感奶油光,全天都展現零死角的超強美肌氣場。

2019.12.1上市

超持久逆時光粉底乳(共四色)30ml,NT$1,750

Tom Ford 最上鏡奢華粉底液

建築空間設計師出身的TOM FORD,對於光影的運用,與立體結構的對稱平衡有著完美的執著,而他也將這樣的光影哲學運用在粉底液,推出了全新最上鏡奢華粉底液。

運用了多年研發的「HD柔光科技」,結合彈性粉體和光擴散粉末的配方,打造3D立體的光澤,也成為了此款粉底液最大的強項:立體光澤感。再加上內含高比例的保養成分,能維持底妝的保濕與持久度,是一款兼具遮瑕和光澤的滋養型粉底。

2020.03.01上市

最上鏡奢華粉底液SPF50/PA++++(全10色)30ML,NT$4,200

THE FACE SHOP貼妝恆潤粉底液

因應秋冬乾冷氣候,THE FACE SHOP推出了保濕光澤版的「貼妝恆潤粉底液」,維持既有的高遮瑕度與持妝度,提供肌膚光澤及保濕度,上妝後如同自帶打光版般透潤光亮。

添加含有晶亮光澤感的精華油,可反射如鑽石般精細光芒的微米粉末,隱約展露出細緻光澤,打造出如奶油水光般的好膚質。可維持輕透細緻的妝容、高服貼度展現不浮妝的持久妝感,並提高持色度,使肌膚長時間維持乾淨柔嫩不暗沉。針對亞洲膚色推共5款色號(V103/V201/N201/V203/N203)分為V/N色系可供選擇,V色調偏明亮粉色調,N色調偏沉穩黃色調。

2020年1月2日上市

貼妝恆潤粉底液SPF30 PA++ 30ml,NT$850

INTEGRATE 柔焦輕透美肌粉底液

日本開架彩妝INTEGRATE柔焦輕透美肌粉底家族再添新成員,繼超熱銷的柔焦輕透美肌粉餅後,將於2020年3月再推出「用手指」即可快速完妝的「柔焦輕透美肌粉底液」。

添加無重力粉體,兼具遮瑕力及輕透感,並在肌膚上形成水光薄膜,展現臉部自然光澤,但又同時保持素顏般的清爽感,搭配高保濕美容液的極致服貼、水潤,輕鬆用手超快速完妝,打造光感無瑕美肌。

2020年3月上市

柔焦輕透美肌粉底液30mL,NT$420

