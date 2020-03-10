fb ig video ETtoday search mobile

今年最熱「奶油水光肌」！8款專櫃、開架粉底推薦　輕輕一抹變身仙女顏值

> >

2020年推出了許多粉底產品，不論是專櫃粉底液或開架粉底液，不約而同皆訴求滋養保濕的「奶油水光肌」妝效，以下將來一一介紹和推薦。

蘭蔻 超極光精華粉底 （小奶蓋）

蘭蔻繼零粉感超持久粉底後，2020年終於又推出了全新的粉底產品「超極光精華粉底」，絕美的白色瓶身，又被暱稱為「小奶蓋」，和零粉感的霧感妝效不同，這次主打的是水亮保濕的水光感妝效。

延續蘭蔻粉體調色科技，還搭配了蘭蔻極光水《超極光活粹晶露》的保養配方：法國山毛櫸芽萃取和植萃精油的成分比例，將底妝融合了極光水給予肌膚保濕、亮澤、明亮的效果，並加入可修飾肌膚表面瑕疵，同時校正膚色光澤的創新極光分子，讓底妝妝效能達到水亮、不黯沉。

除此之外，還加入了創新「微分子空氣粉體」科技，訴求粉體相當的輕盈，不只能達到遮瑕、潤色、明亮、保濕，膚觸上還輕薄不厚重，也是蘭蔻最遮瑕的光澤底妝。

2020年3月6日上市

超極光精華水粉底SPF25 PA+++ NT$2,000

紀梵希 高級訂製恆久保濕光采粉底液 SPF25 PA++

紀梵希全新粉底液以對抗「都市污染」為訴求而生。紀梵希全球彩妝創意總監Nicolas Degennes深知現代都會女性肌膚面臨都市污染源的威脅，進而影響了膚況與妝效，因此推出了能全新的防護型底妝品。內含了玻尿酸、乳木果萃取和經典成分甘草萃取物，強化肌膚保濕度、質地輕透並賦予持久保濕水潤功效，並加入礦物粉體增加肌膚的保護屏障。

輕巧不佔空間的設計便於攜帶，精緻按壓式設計，裸色軟管設計壓印了紀梵希時尚醒目的logo，搭配俐落的金屬外蓋，完美體現了紀梵希精品的DNA，每個色號由淺到深，外包裝也配合粉底液的顏色由淺至深，設計出8款對現代女性最實用的色調。

2020年2月1日上市

高級訂製恆久保濕光采粉底液 SPF 25 PA++ 30ml，NT$1,750

MAKE UP FOR EVERUHD超上鏡粉底液新色

MAKE UP FOR EVER Ultra HD 超進化無瑕系列自2015年問世，至今一直處於經典明星底妝位置屹立不搖，時至2020 年，MAKE UP FOR EVER 將Ultra HD粉底液系列全新升級，推出最適合亞洲人膚色的兩大新色：218(白皙色)及 252(自然色)。

由品牌創始人Dany Sanz 親自研發，Ultra HD系列的靈感源來自HD高畫質科技，粉底液更是與時俱進地享有獨家科技化成分與技術，內含減少細紋的3D 聚合物凝膠、矯正膚色的智慧調節色料、自帶美肌功能的輕透柔焦分子以及強化肌膚防禦能力的胺基酸成分，讓底妝長時間在鏡頭前，依然呈現完美無瑕的妝容並保持彈性，不會因為久妝而敏弱、失去光澤。

2020年2月20日上市

Ultra HD超進化無瑕粉底液全新2色，NT$1,700

雅詩蘭黛 白金級寶石光精華粉底

白金系列是雅詩蘭黛全產品線中最頂級奢華的一塊，也一直是名媛貴婦熱愛的逸品，2020年雅詩蘭黛推出白金系列底妝新品，全新「白金級寶石光精華粉底」。

粉底液最厲害之處在於蘊含「半罐頂級奢華保養成份」，加入了「兩顆綠橄欖石」和「黑碧璽」的寶石養膚精華，上妝同時接續保養力，為肌膚補充頂級奢華保養成分，是一款結合高保養成分的「粉底精華」。是乾荒肌的超大福音，服貼度真的超有感，不怕冬天乾裂脫妝。妝效上屬於很有保養滋潤感的寶石奶油光澤，上妝後在膚色修飾、光澤感和遮瑕度都大大提升。

2020年1月10日上市

白金級寶石光精華粉底 30ml NT$3,800（共5色）

克蘭詩 超持久逆時光粉底乳

這是一款以製作乳霜規格研發的底妝，不只講求一般粉底所應具備的妝效，每一滴粉底液都濃縮了克蘭詩保養與彩妝的精華；經歷三年研發、嘗試186種配方組合，終於誕生了這款能立即補充肌膚年輕光采，足以完備抗老保養最後一道步驟，讓肌膚越擦越漂亮的全新超持久逆時光粉底乳(共四色)。

結合多種抗老植物的『高效植萃養護配方』與『獨特植萃鎖水膜』讓這款粉底乳猶如乳液一般好推易上手、貼膚又保濕，中等以上的超持久遮瑕力加上零暗沉的特性，讓肌膚隨時透出高質感奶油光，全天都展現零死角的超強美肌氣場。

2019.12.1上市

超持久逆時光粉底乳（共四色）30ml，NT$1,750

Tom Ford 最上鏡奢華粉底液

建築空間設計師出身的TOM FORD，對於光影的運用，與立體結構的對稱平衡有著完美的執著，而他也將這樣的光影哲學運用在粉底液，推出了全新最上鏡奢華粉底液。

運用了多年研發的「HD柔光科技」，結合彈性粉體和光擴散粉末的配方，打造3D立體的光澤，也成為了此款粉底液最大的強項：立體光澤感。再加上內含高比例的保養成分，能維持底妝的保濕與持久度，是一款兼具遮瑕和光澤的滋養型粉底。

2020.03.01上市

最上鏡奢華粉底液SPF50/PA++++（全10色）30ML，NT$4,200

THE FACE SHOP貼妝恆潤粉底液

因應秋冬乾冷氣候，THE FACE SHOP推出了保濕光澤版的「貼妝恆潤粉底液」，維持既有的高遮瑕度與持妝度，提供肌膚光澤及保濕度，上妝後如同自帶打光版般透潤光亮。

添加含有晶亮光澤感的精華油，可反射如鑽石般精細光芒的微米粉末，隱約展露出細緻光澤，打造出如奶油水光般的好膚質。可維持輕透細緻的妝容、高服貼度展現不浮妝的持久妝感，並提高持色度，使肌膚長時間維持乾淨柔嫩不暗沉。針對亞洲膚色推共5款色號（V103/V201/N201/V203/N203）分為V/N色系可供選擇，V色調偏明亮粉色調，N色調偏沉穩黃色調。

2020年1月2日上市

貼妝恆潤粉底液SPF30 PA++ 30ml，NT$850

INTEGRATE 柔焦輕透美肌粉底液

日本開架彩妝INTEGRATE柔焦輕透美肌粉底家族再添新成員，繼超熱銷的柔焦輕透美肌粉餅後，將於2020年3月再推出「用手指」即可快速完妝的「柔焦輕透美肌粉底液」。

添加無重力粉體，兼具遮瑕力及輕透感，並在肌膚上形成水光薄膜，展現臉部自然光澤，但又同時保持素顏般的清爽感，搭配高保濕美容液的極致服貼、水潤，輕鬆用手超快速完妝，打造光感無瑕美肌。

2020年3月上市

柔焦輕透美肌粉底液30mL，NT$420

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2020最新專櫃/開架粉底液推薦，今年最熱「韓系柔焦水光肌」變身仙女顏值

2020年氣墊粉餅推薦！一拍就是迷人水光、還能兼具高遮瑕的8款新品集合

Dior迪奧2020雪晶靈彩妝「粉櫻飛舞」超夢幻！滿是櫻花花瓣的礦物蜜粉餅一仙氣破表，絕對必收藏

關鍵字：

美麗佳人, marieclair, 開架彩妝, 粉底液, 專櫃粉底
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

秒殺唇彩報到！蘭蔻再推「人間最美奶茶色」水蜜光唇膏

秒殺唇彩報到！蘭蔻再推「人間最美奶茶色」水蜜光唇膏

《庫洛魔法使》聯名飾品勾起回憶！夢之杖項鍊美哭　小櫻、知世閨蜜戒好浪漫

《庫洛魔法使》聯名飾品勾起回憶！夢之杖項鍊美哭　小櫻、知世閨蜜戒好浪漫

迪麗熱巴落後！新疆4大美女哈妮克孜封面超驚艷「千年等一回」

迪麗熱巴落後！新疆4大美女哈妮克孜封面超驚艷「千年等一回」

髮質越洗越糟！5個錯誤「洗髮習慣」，你中了幾個？ 幾件事比「我愛你」3個字更讓人心動　不善言辭的你也能表達心意 柏林影展「小妙麗」因長太美引熱議　年僅17歲外貌、前途都亮眼 今年最熱「奶油水光肌」！8款專櫃、開架粉底推薦　輕輕一抹變身仙女顏值 楊冪挑戰「三太子髮型」對尬Angelababy　網友評價超兩極 《天氣好的話》朴敏英根本溫柔女友！劇中「薄荷綠」高領毛衣還是流行色 睡得好增進免疫力！absolution「療癒卸妝膏」給你一夜好夢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面