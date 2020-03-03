安格斯12星座一周運勢3/2-3/8　金牛、巨蟹、摩羯愛情桃花開滿滿

牡羊 3.21~4.20

雖然金星在週間離開，不過多虧了太陽在金錢宮的守護，才能讓羊座能更理性的面對荷包，本週儘管頂著水逆壓力，但仍有機會在投資上小有獲利，雖然金額不大，但這點點滴滴的功課，都會成為日後的回饋，這週邂逅的機會也多，穩健掌握多方脈動收穫不會少。而這週的你購買力也不弱，可以購入划算商品。

金牛 4.21~5.20

這週運勢平淡中緩步推升，工作運得靠個人的勤奮態度而定，如果感覺疲累就想要消極等著好運主動降臨，那麼很可能表現就會呈現倒退嚕的局面，在金星坐鎮本命宮之下，同事、合作伙伴是你最佳的助力，可透過團隊作戰的方式把大家感情聚起來。愛情心想事成，有金星的支援，可以更無後顧之憂的爭取屬於自己的幸福唷！

雙子 5.21~6.20

未來這週雙子只能用一刻不得閒來形容呀！除了馬不停蹄的工作之外，娛樂交友的生活也在此時多采多姿了來，就算疫情有隱憂，對於人多熱鬧的場合你也興致勃勃，無形中認識了不少同好，拓展自己的生活領域，只不過最近這陣子也要特別注意金錢支出，娛樂費用開銷過高，很可能讓你在下週窮酸度日。

巨蟹 6.21~7.21

在水逆攪局下蟹座做什麼都不適宜，不過對蟹座來說卻是心情十分高昂的一週，先前的準備讓你在機會來臨時能發光發熱，一切計劃都能進展順利。此時的你有機會在公共場合展現自己獨特的才華，受到肯定，有幸運好事上門。愛情機運亮點頻頻，你的陽光朝氣將吸引到某些特定對象，愈熱鬧歡樂的場合愈有助你的桃花。

獅子 7.22~8.22

水逆對獅子而言只能說多說多錯、多做多錯，最近的你比較適合低調度日，工作上忍一時海闊天空，與其鬥氣，不如微笑等待接下來的好運到來。最近的你活力也略顯低落，很多事情也都在檯面下進行，很可能會成為幕後策劃的核心人物。愛情方面，最好還是Hold住種種行動，最佳的表態行動時機尚未出現。

處女 8.23~9.22

處女座本週生活被許多其他的人事物所牽絆，由於工作、家庭都有不少任務讓你忙碌，也讓你暫時沒有辦法花很多心思在愛情上，而對所有單身處女來說，此時愛情的進展是隱性的，也許彌漫著的曖昧氣息有越來越濃的感覺，但是實際上仍是在原地踏步，暫時並沒有看得見的變化，處女座還需要等等。

天秤 9.23~10.22

金星週間的位移對秤座形成了小小的負面影響，本週的你最好有面對事情一波三折的準備，原本盤算好的事不如預期，讓生活狀況百出，加上秤子容易瞻前不顧後的習性，讓本週實在有不少驚險事！還好的是秤子還是有木星守護，遇到困難只要認真的全力以赴，儘管勞累但多半能在努力後得到極大的迴響與肯定，可逢凶化吉。

天蠍 10.23~11.22

本週蠍座在工作上的表現不凡，主管對你有著極高的評價與期待，但對你來說不但不覺得高興，反而更多了不少壓力，本週你就容易處在這種表面光鮮但內心相當不安的窘境，空擔心對事情是不會有幫助的，不妨動起來找出解決方法。約會見面別老是遲到或臨時改時間地點，這些看似小事其實在對方心中可都不算小事。

射手 11.23~12.21

本週射手一反前陣子懶洋洋的狀態，工作顯得意氣風發，愈認真執著，愈能散發屬於你的魅力。這段時間的單身者桃花不少，但卻偏偏沒有時間或是機緣去經營自己的愛情，又被太多事情佔去了你的心神與時間，那些桃花也就只能成為桃花囉！至於已經有戀情的射手，需小心外來的誘惑。

摩羯 12.22~1.19



本週摩羯運勢有些起伏，因為此時環境中的人事物都會深深的影響到摩羯座們，帶來助力的同時也充滿了壓力。也就因人際、工作上的諸多複雜情勢，左右為難或是無法兩全的狀況非常多，如何經由溝通與個人魅力來解決問題是運勢的關鍵。感情運勢頗旺，對單身者此時你的態度是重要的，只要願意敞開心胸，機會就會到來。

水瓶 1.20~2.18

本週瓶座運勢值得期待，尤其在人際與感情方面機會極佳，透過工作或是公眾場合特別容易認識新朋友，單身者有機會在朋友群中發現適合自己的對象，或是經由朋友牽線，有了極佳的戀愛機會，如果遇見心動的對象，千萬別輕易的錯過。只是水逆的隱憂仍在，就算開心也記得低調些，避免過度自滿自得引發小人眼紅。

雙魚 2.19~3.20

太陽加持之下，任憑水星怎麼逆都能逢凶化吉，本週魚座運勢旺盛，工作將因貴人相助而意外順利。在行動上，此時的運勢也頗旺，只要是積極行動的事情往往都能順利成功，甚至有不費吹灰之力水到渠成之感。比較煩人的是雙魚面對感情猶豫不決、三心二意的狀況，可能會讓身邊的人受不了，需要人給他有力的建議。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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