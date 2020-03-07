2020秋冬巴黎時裝週最亮點配件！便當盒手拿包、乳膠長靴太生火

2020秋冬時裝週來到最後一座城市「巴黎」，又屬最多品牌辦秀的地方，除了服裝系列之外，一季有哪些值得關注的配件，不妨跟著編的腳步來一探究竟。

Dior

經典包款賦予新樣貌

巴黎時裝週第一天，迎來提倡女權主義的創意總監Maria Grazia Chiuri所執掌的Dior秋冬大秀。擅長以不同圖騰印花為經典包款帶來全新樣貌，本季同樣不例外，像是30 Montaigne系列手袋換上麂皮絨毛材質、Dior Book Tote購物包注入不同圖案花紋。

硬挺手提包

除了經典包款之外，Maria在本季推出全新復古風的手提包，擁有硬挺的梯形外觀，側面則是三角形狀，搭配可自由調節的手提把設計，並點綴上金屬扣飾，共有棕色、白色、黑色等不同色選，下一季熱賣包款絕對少不了你。

Saint Laurent

乳膠長靴

一向以性感著稱的Saint Laurent，在本季更是發揮到極致，在創意總監Anthony Vaccarello手中，Saint Laurent秋冬系列加入全新乳膠材質，大量出現在服裝系列及配件中。其中亮點配件可不能錯過乳膠材質的過膝長靴，不論是帶有神秘感的黑色，或是性感冶豔的紅色系，絕對能成為下一季IT配件。

Chloé

全新包款Franne

創意總監Natacha Ramsay-Levi特別邀請三位女性藝術家，透過畫作、雕塑與詩詞展演2020秋冬大秀的方式，著實讓人耳目一新。本季配件以「時光的光澤」為主題，創意總監Ramsay-Levi多年好友畫家Rita Ackermann，所創作的插畫圖案出現在多款手袋上。另一個焦點則是首度亮相的雙環扣Franne小斜背包搭配Fredy托特包，包上壓印了搶眼的幾何感字母。

Off-White

花紋方包

破天荒邀請Hadid家母女三人組同台走秀的Off-White，絕對是巴黎時裝週具熱度的大秀之一。整場秀延續20春夏的縷空設計，並加入各種印花圖騰，像是這款有著Off-White Logo的方包，不同於一般手袋的形狀，創意總監Virgil Abloh將包包形狀作了調整，就像裁切缺了一個角相當吸睛。

圓筒包

秀上吸睛單品可不只一個，Virgil Abloh採用不同材質打造成的圓筒包，吸睛度可不輸前者，金屬手提把設計方便攜帶，包包側邊則用金屬框架包覆，有黑色、白色、印花等選擇。

Loewe

陶瓷裝飾手拿包

Loewe創意總監Jonathan Anderson找上日本陶瓷藝術家Takuro Kuwata合作，將配件賦予陶瓷美學，其中就屬飾有陶瓷品的手拿包最吸睛，採用麂皮、皮革材質打造，開合方式為束口設計，在束帶的兩側飾有不同形狀的陶瓷藝術品，絕對是今年秋冬熱賣的包款之一。

皮革綁帶手袋

將品牌精湛的皮革工藝再運用，秋冬系列也推出另一款新手袋，採用細緻皮革製成，側邊有著標誌性的綁帶設計，包包正前方以蝴蝶結作為裝飾，分別有手提、斜揹兩種包款。

Hermès

D字裝飾肩背包

四年一度的奧運即將到來，Hermès 2020秋冬大秀便以此為主題，將代表奧運的紅、黃、藍、綠、黑色系注入服裝、配件。有手袋之王稱號的Hermès，不論是凱莉包、柏金包皆在女孩們此生夢幻手袋排行榜內，本季創意總監Nadège Vanhee-Cybulski再出新包，其中有著D字Logo的側背包，推出大小不同尺寸及繽紛色調，像是寶藍、亮黃、酒紅、咖啡色。

造型手提包

呼應奧運代表色彩，創意總監Nadège Vanhee-Cybulski設計的另一個包款為造型獨特的手提包。特殊的手袋造型，搭配上奧運色彩相當吸睛，女孩們可以先存錢，等待今年秋冬包包上市吧。

Balenciaga

便當盒手拿包

每次辦秀都有驚喜帶給大家的Balenciaga，2020秋冬同樣沒讓人失望，將秀場直接浸在水中，天花板也投影上海洋、烈火、天空等大自然景象，大量的漆皮、墊肩元素貫穿服飾系列。配件部分則出現宛如便當盒造型的手拿包，包身上象徵品牌的BB Logo相當醒目，有黑、白兩種色選。另一款則是壓印鐵網紋路的手拿包。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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