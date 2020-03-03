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巴黎時裝周／agnès b.與A.P.C.投震撼彈「取消大秀」　大陸設計師停展史上最冷清

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▲巴黎時裝周 。（圖／翻攝自IG）

▲巴黎時裝周受到疫情影響，agnès b.與A.P.C.兩大品牌中途喊卡。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，歐洲重災區義大利確診病例衝破1700例，連帶時裝盛事巴黎時裝周也遭殃，法國品牌agnès b.與A.P.C.原定於2日登場，目前已經宣佈取消，另外包括Jarel Zhan和Masha Ma在內的6位大陸設計師也暫停展覽，讓時裝界蒙上一層陰影。

▲巴黎 。（圖／路透）

▲法國品牌agnès b.與A.P.C.相繼宣佈取消原定於3月2日的巴黎大秀。（圖／路透）

時裝周行程移至巴黎，新冠肺炎不見減緩趨勢，在義大利確診病例衝破1700例，法國也有確診感染130例，對此法國品牌agnès b.與A.P.C.相繼宣佈取消原定於3月2日的巴黎大秀，並且有多達6位大陸設計師Jarel Zhan和Masha Ma等取消時裝秀展覽。事實上從米蘭時裝周結束後，28日南韓就傳出有2名工作人員確診案例，連帶前往時裝周的藝人包括IU、宋慧喬與同行團隊都可能受到波及，讓外界人心惶惶。

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO、BALENCIAGA（巴黎世家）仍維持巴黎大秀正常進行。（圖／翻攝自IG）

其實在疫情影響下，Giorgio Armani早將大秀轉為線上直播方式進行，拒絕媒體以及買家進入，努力將疫情散播的可能性將至最低，而維持正常辦秀的仍有VALENTINO、BALENCIAGA（巴黎世家）、Thom Browne等，只是看秀民眾比起以往明顯冷清不少，也為時尚盛事增添變數。

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關鍵字：

巴黎, 時裝周, 時尚, 米蘭, agnès b., 法國, A.P.C.
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