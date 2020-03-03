▲OREO邀Chiara Ferragni推出聯名餅乾，在外包裝玩花樣。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／綜合報導

經典餅乾OREO日前發布與潮牌Supreme的跨界合作，有Supreme字樣的紅色餅乾夾著白色內餡要賣8美元（約240元台幣），堪稱史上最貴的OREO；不僅於此，品牌還邀義大利美女時尚部落客Chiara Ferragni推出聯名餅乾，她特別強調：「價格不變！」

▲OREO日前發布與潮牌Supreme的跨界合作餅乾。（圖／翻攝oreo IG）

在IG有1860萬粉絲的Chiara Ferragni，是典型的白富美，從每日分享時尚穿搭贏得高人氣，開始參與各大精品活動並狂接代言，她的商業腦筋也動得快，自創同名時尚品牌成為企業家，以眨眼圖案的鞋款、服裝與包款著稱。

▲Chiara Ferragni強調聯名的OREO餅乾價格不變。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

眨眼設計實在令人過目難忘，吸引美妝品牌LANCOME找上門推出聯名彩妝，這回餅乾品牌OREO也與她合作，將外包裝全換上粉紅與粉藍色調的眨眼圖案，而口味依然是經典巧克力夾心，將於2周後開賣，重點是，聯名款沒漲價喔！

▲Chiara Ferragni收藏無數精品，這一面牆都是香奈兒包。（圖／翻攝chiaraferragni IG）