fb ig video ETtoday search mobile

《梨泰院class》小辣椒金多美撇開短髮　長髮飄逸更溫柔了

> >

記者李薇／台北報導

藝人金多美最近因為戲劇《梨泰院class》爆紅，在劇中飾演天才少女，一頭俏麗短髮底下做出金色的漸層染髮，同時性格嗆辣，讓粉絲看了大呼過癮；不過最近她為拍攝彩妝畫報，換上浪漫的長髮，整個人氣質都跟著轉變，相當可愛又夢幻。

▲金多美。（圖／IG）

▲金多美長髮也很溫柔。（圖／d_a___m_i IG）

金多美最近拍攝benefit新的腮紅畫報，將短髮換成原來的長頭髮，帶有些微的捲度，在瀏海的地方做出可愛的小捲髮，搭配上甜甜的笑容，以及粉橘色的腮紅，讓她整個人都看起來更加夢幻少女，粉絲看了都大喊「戀愛了！」

金多美這次拍攝的單品是出自benefit的Georgia金粉蜜桃胭脂蜜粉，這款單品並不是新品，之前就有推出過，是品牌很經典的長賣商品，裡面有著金色的閃粉，搭配上蜜桃色的橘色調，比起粉紅色，更可以給人淘氣的形象。

▲金多美。（圖／IG）

▲金多美超可愛的形象畫報。（圖／d_a___m_i IG）

除了這款腮紅盤，benefit其實在眉彩上更是專業中的專業，不但櫃位有提供專屬的修眉服務，眉彩鉆聘更是超級齊全，不但有眉筆、眉粉，甚至還有眉膠、染眉膏等等，任何妳想得到的眉彩產品，幾乎都可以在這裡滿足，而且顏色也非常多元，可以按照自己的髮色找到專屬於自己的產品。

關鍵字：

金多美, 梨泰院class, benefit, 腮紅, 眉毛
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

南韓出「魚糕湯茶包」隨時隨地都可以泡來喝　搭配便當最對味

南韓出「魚糕湯茶包」隨時隨地都可以泡來喝　搭配便當最對味

卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了

卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了

小S、Ella不怕素顏還散發女神光　背後功臣竟是同一瓶

小S、Ella不怕素顏還散發女神光　背後功臣竟是同一瓶

別再浪費妳手上的精華液！5種超實際用法一次學會 櫻花妹洗版IG！超美的玫瑰浮雕腮紅、黃色貓咪唇膏 粉紅控暴動起來～Jo Malone日本櫻花限定香水、TOM FORD粉管唇膏有夠美 美爆！GA推出「午夜藍」氣墊粉餅　韓妞已經瘋搶一波 拍照不用再套濾鏡！上鏡3步驟打造奢華奶油肌 嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場 凱特王妃綠色系上衣＋長褲1000元有找！　超平價「運動穿搭」必學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面