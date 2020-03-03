《梨泰院class》小辣椒金多美撇開短髮　長髮飄逸更溫柔了

記者李薇／台北報導

藝人金多美最近因為戲劇《梨泰院class》爆紅，在劇中飾演天才少女，一頭俏麗短髮底下做出金色的漸層染髮，同時性格嗆辣，讓粉絲看了大呼過癮；不過最近她為拍攝彩妝畫報，換上浪漫的長髮，整個人氣質都跟著轉變，相當可愛又夢幻。

▲金多美長髮也很溫柔。（圖／d_a___m_i IG）



金多美最近拍攝benefit新的腮紅畫報，將短髮換成原來的長頭髮，帶有些微的捲度，在瀏海的地方做出可愛的小捲髮，搭配上甜甜的笑容，以及粉橘色的腮紅，讓她整個人都看起來更加夢幻少女，粉絲看了都大喊「戀愛了！」

金多美這次拍攝的單品是出自benefit的Georgia金粉蜜桃胭脂蜜粉，這款單品並不是新品，之前就有推出過，是品牌很經典的長賣商品，裡面有著金色的閃粉，搭配上蜜桃色的橘色調，比起粉紅色，更可以給人淘氣的形象。

▲金多美超可愛的形象畫報。（圖／d_a___m_i IG）

除了這款腮紅盤，benefit其實在眉彩上更是專業中的專業，不但櫃位有提供專屬的修眉服務，眉彩鉆聘更是超級齊全，不但有眉筆、眉粉，甚至還有眉膠、染眉膏等等，任何妳想得到的眉彩產品，幾乎都可以在這裡滿足，而且顏色也非常多元，可以按照自己的髮色找到專屬於自己的產品。