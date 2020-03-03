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星巴克竟和夢幻婚紗VERA WANG聯名！黑白極簡超時尚　開賣日曝光

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▲VERA WANG Ｘ Starbucks聯名商品。（圖／星巴克提供）

▲VERA WANG Ｘ Starbucks聯名商品，3／9正式在台開賣。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

華裔設計師王薇薇（Vera Wang）同名婚紗品牌，與星巴克（Starbucks）首度聯名系列即將在3／9正式在台開賣，以黑白色系詮釋品牌的極簡風格與態度，像是一探Vera Wang設計師伸展台下的日常，包括經典雙層馬克杯、不鏽鋼杯、TOGO冷水杯及隨行卡、提袋等9款聯名商品，你一定能找到你想要的一款。

▲VERA WANG Ｘ Starbucks聯名商品。（圖／星巴克提供）▲VERA WANG Ｘ Starbucks聯名商品。（圖／星巴克提供）

相較於總是強調春色粉嫩的聯名商品，VERA WANG Ｘ Starbucks系列相信會吸引另一種崇尚極簡派的消費者目光，靈感來自於星巴克的星星圖案，也能解釋為描繪模特兒在鎂光燈下的耀眼時刻，以黑與白加上灰色，來詮釋設計師的極簡堅持，真正的時尚就是能百看無厭。

▲VERA WANG Ｘ Starbucks聯名商品。（圖／星巴克提供）▲VERA WANG Ｘ Starbucks聯名商品。（圖／星巴克提供）

此系列似乎也反映了設計師Vera Wang，從時尚編輯到自行創立設計品牌一路走來的歷程縮影，他的品牌挑戰舊式婚紗的繁複跟華麗風格，以輕巧的剪裁、單色卻充滿創意的設計，創造出另一個清新卻經典的美麗形象。

▲VERA WANG Ｘ Starbucks聯名商品。（圖／星巴克提供）▲VERA WANG Ｘ Starbucks聯名商品。（圖／星巴克提供）

其系列產品包括雙層馬克杯與一般馬克杯、TOGO冷水杯、不鏽鋼杯、提袋、隨身瓶、隨行卡、多功能包與手拿包等9款，使用水彩風格呈現出手繪質感，讓黑白灰的基色也能有不同個性與層次，類似王薇薇本人手持星巴克咖啡的形象，也出現在提袋與隨行卡上，時尚兼顧手繪的童趣，想像更廣

▲VERA WANG Ｘ Starbucks聯名商品。（圖／星巴克提供）

VERA WANG X Starbucks聯名商品將於3／9在台開賣，線上門市也於3／9凌晨零時同步銷售，上市當日，指定VERA WANG + Starbucks聯名商品，每位顧客每次結帳，每款指定商品各限購乙個。如有額外數量的購買需求，需重新排隊。

關鍵字：

VERA WANG, Starbucks, 王薇薇, 星巴克, 聯名
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