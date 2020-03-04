fb ig video ETtoday search mobile

UNIQLO、GU推「環保袋」帶頭減塑　3／7背著去買哆啦A夢聯名系列！

> >

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

日本時裝品牌UNIQLO、GU在快時尚產業中皆佔有一席地位，每年製造的商品、銷量都非常可觀，所屬迅銷集團便宣布將推出Eco Bag環保購物袋、商品減塑新包裝以及使用FSC認證的環保紙袋，利用三大減塑政策讓民眾日常購物更環保。也同步和大家預告，GU將於3／7起販售「哆啦A夢」50週年聯名系列！

▲UNIQLO、GU環保袋、環保紙袋 。（圖／品牌提供）

UNIQLO、GU所屬的迅銷集團宣布以「2020年底減少85%、約7,800噸一次性塑膠年使用量」為目標，逐步落實友善地球的環保行動。

UNIQLO與GU皆於3／2起推出了「Eco Bag環保購物袋」供消費者購買，分為M號和L號兩種尺寸，簡約、輕巧實為上街購物的好夥伴。清爽米色搭配簡約的白色Logo，能與各種穿搭風格完美搭配，輕鬆營造自然樸實look，售價NT＄69。容量相當足夠，不僅可以在往後消費時使用，平時也能當作外出輕便的購物袋，摺疊收納也毫不佔空間。

▲UNIQLO、GU環保袋、環保紙袋 。（圖／品牌提供）

今年3月起，全台UNIQLO及GU也逐步換上了新款購物紙袋，採用FSC認證環保紙漿或回收紙漿製成，保障森林的永續與生態平衡。近期有逛過店面的民眾可能也會發現，不少商品以往慣用的塑膠袋包裝，已換成了「紙卡」的包裝，累積起來將減少大量的一次性塑膠垃圾，減塑行動已逐步落實於賣場中。

▲UNIQLO、GU環保袋、環保紙袋 。（圖／品牌提供）

而購入了新推出的環保購物袋後，別忘了多多運用在每次的消費中，例如即將於3／7上市的「GU X 哆啦A夢 」聯名系列，就是提著購物袋上街的好時機。

▲GU 多拉Ａ夢系列。（圖／品牌提供）

為慶祝日本代表性人氣卡通人物「哆啦A夢」 50週年，與日本雜貨品牌「ASOKO」攜手推出「GU + ASOKOde 哆啦A夢」特別企劃商品。本系列推出多款為紀念「哆啦A夢」50週年「大長篇系列」的主題單品，除了「哆啦A夢」和「大雄」等主角，還集結了歷年來不同電影主題造型。
 

▲GU 多拉Ａ夢系列。（圖／品牌提供）

▲GU 多拉Ａ夢系列。（圖／品牌提供）

▲印花T恤NT＄290。

雖以童趣的卡通角色作為設計主題，卻也不失時尚感與日常的實穿度，其中以印花T恤的CP值為最高，色彩調和的十分柔和，相當適合接下來的春夏季節，圖片搭配英文字母的設計符合時下潮流走向，僅僅290元的價格，必定要收藏一件！

且如果平時不敢穿上喜愛的卡通人物走上街的話，居家服裝正是可以滿足童心與少女心的最佳選擇，GU本次推出的哆啦A夢點點睡衣系列，可愛度爆棚，材質柔軟舒適，穿上便能開心一整天。

▲GU 多拉Ａ夢系列。（圖／品牌提供）

▲GU 多拉Ａ夢系列。（圖／品牌提供）

▲家居服組NT＄790。

▲GU 多拉Ａ夢系列。（圖／品牌提供）

▲帆布托特包NT＄290。

▲GU 多拉Ａ夢系列。（圖／品牌提供）

▲立體感手機殼NT＄590。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

UNIQLO, GU, 減塑, 環保, 購物袋, 哆啦A夢
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

地震來也淡定的佛系星座Top 3 ！天秤與世無爭、別想操控水瓶

地震來也淡定的佛系星座Top 3 ！天秤與世無爭、別想操控水瓶

《梨泰院》朴敘俊除了呆萌「栗子頭」　戲裡戲外都是黑色控

《梨泰院》朴敘俊除了呆萌「栗子頭」　戲裡戲外都是黑色控

讓人崩潰的Windows XP彈出視窗實體化　藍框磁鐵加便條紙是時代的眼淚 分手硬要當朋友！最愛和前任糾纏的星座男TOP3 「奇蹟般的精華霜」24小時暴風特價588元！沒廣告、包裝普通　竟能熱賣數十年 凱特王妃綠色系上衣＋長褲1000元有找！　超平價「運動穿搭」必學 「最偷懶聯名」SupremeＸAF1不用搶啦！官方：整季定期補貨 粉紅控必收！THREE推出超萌眼唇組，絕美漸層太逼人 根本公主下凡！子瑜穿紫色雪紡洋裝　溫柔拍上妝小影片

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面