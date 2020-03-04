UNIQLO、GU推「環保袋」帶頭減塑　3／7背著去買哆啦A夢聯名系列！

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

日本時裝品牌UNIQLO、GU在快時尚產業中皆佔有一席地位，每年製造的商品、銷量都非常可觀，所屬迅銷集團便宣布將推出Eco Bag環保購物袋、商品減塑新包裝以及使用FSC認證的環保紙袋，利用三大減塑政策讓民眾日常購物更環保。也同步和大家預告，GU將於3／7起販售「哆啦A夢」50週年聯名系列！

UNIQLO、GU所屬的迅銷集團宣布以「2020年底減少85%、約7,800噸一次性塑膠年使用量」為目標，逐步落實友善地球的環保行動。

UNIQLO與GU皆於3／2起推出了「Eco Bag環保購物袋」供消費者購買，分為M號和L號兩種尺寸，簡約、輕巧實為上街購物的好夥伴。清爽米色搭配簡約的白色Logo，能與各種穿搭風格完美搭配，輕鬆營造自然樸實look，售價NT＄69。容量相當足夠，不僅可以在往後消費時使用，平時也能當作外出輕便的購物袋，摺疊收納也毫不佔空間。

今年3月起，全台UNIQLO及GU也逐步換上了新款購物紙袋，採用FSC認證環保紙漿或回收紙漿製成，保障森林的永續與生態平衡。近期有逛過店面的民眾可能也會發現，不少商品以往慣用的塑膠袋包裝，已換成了「紙卡」的包裝，累積起來將減少大量的一次性塑膠垃圾，減塑行動已逐步落實於賣場中。

而購入了新推出的環保購物袋後，別忘了多多運用在每次的消費中，例如即將於3／7上市的「GU X 哆啦A夢 」聯名系列，就是提著購物袋上街的好時機。

為慶祝日本代表性人氣卡通人物「哆啦A夢」 50週年，與日本雜貨品牌「ASOKO」攜手推出「GU + ASOKOde 哆啦A夢」特別企劃商品。本系列推出多款為紀念「哆啦A夢」50週年「大長篇系列」的主題單品，除了「哆啦A夢」和「大雄」等主角，還集結了歷年來不同電影主題造型。



▲印花T恤NT＄290。



雖以童趣的卡通角色作為設計主題，卻也不失時尚感與日常的實穿度，其中以印花T恤的CP值為最高，色彩調和的十分柔和，相當適合接下來的春夏季節，圖片搭配英文字母的設計符合時下潮流走向，僅僅290元的價格，必定要收藏一件！

且如果平時不敢穿上喜愛的卡通人物走上街的話，居家服裝正是可以滿足童心與少女心的最佳選擇，GU本次推出的哆啦A夢點點睡衣系列，可愛度爆棚，材質柔軟舒適，穿上便能開心一整天。

▲家居服組NT＄790。



▲帆布托特包NT＄290。



▲立體感手機殼NT＄590。



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