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「最偷懶聯名」SupremeＸAF1不用搶啦！官方：整季定期補貨

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編輯／Duke

Supreme 2020春夏系列自2／20開季，歷經兩個禮拜的發售後，被戲稱「史上最偷懶聯名」的Supreme X Nike Air Force 1終於要來了。這雙採用Air Force 1為藍本，僅在側面印上「Supreme」Box Logo標誌的鞋款，將在3／5正式於Supreme美國與歐洲門店發售，同時官方還表示該鞋款會定期補貨，因此各位不用再搶翻天啦！

▲supreme x nike af1。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲將會定期補貨，以改善市場供不應求的狀況。（圖／翻攝自Supreme官網）

儘管正式曝光後遭到許多抨擊，但後續透過NBA球星實著以及官方公開圖輯，發現鞋帶、鞋墊有著不同的設計，所以這雙外表簡約的鞋款，仍然有許粉絲想要收藏，其中根據不同地區定價也會有所不同，美國是最便宜的，僅需美金96元（約台幣2,880元）就能購得，英國與歐洲則為英鎊95元（約台幣3,800元）以及歐元110元（約台幣3,850元）。

▲supreme x nike af1。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲supreme x nike af1。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme x Nike Air Force 1共推出黑、白兩色。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲supreme x nike af1。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲supreme x nike af1。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲隨鞋附贈滿版Supreme字樣的鞋帶。（圖／翻攝自Supreme官網）

由於整個季度都會定期補貨，因此該鞋款的入手難易度，相對其他Nike聯名鞋款來說容易許多，並且貨量充足，因此在市場中的轉售價，預計不會過於誇張，所以大家不用急著入手喔！

此外，為了迎接即將到來的春夏兩季，Supreme也特地攜手英國帽款品牌Kangol，並運用品牌經典的鐘形帽，其設計不但注入Supreme字樣，還搭配毛巾布材質製成，絕對是春夏必備的單品之一。

▲supreme x nike af1。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme聯手Kangol推出鐘形帽。（圖／翻攝自Supreme官網）

►新款Supreme只加了一個設計　網友戲稱：「史上最偷懶聯名」

►別嚇昏！Supreme向已故饒舌歌手致敬　本尊現身30秒宣傳春夏系列

關鍵字：

Supreme, 2020春夏, 最偷懶聯名, Nike, AirForce1, BoxLogo, Kangol, 鐘形帽
fashion.net

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