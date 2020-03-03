巴黎時裝周／Stella McCartney變最萌動物園　「凱特愛牌」腰封包成亮點

▲不受疫情影響，STELLA McCARTNEY與AlexanderMcQueen仍按照原定計劃舉行巴黎大秀 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

巴黎時裝周終於來到倒數階段，在疫情影響下agnès b.與A.P.C.接連宣佈取消大秀，不過STELLA McCARTNEY與AlexanderMcQueen仍按照原定計劃進行於2日帶來精彩大秀，Stella McCartney甚至搬來「行走的兔子」令人耳目一新。

▲STELLA McCARTNEY秋冬大秀運用飽和大地色調搭配疊層形式衣著展開 。（圖／品牌提供）

STELLA McCARTNEY不受疫情影響依舊在2日舉行巴黎大秀，本季靈感來自自由思想的女性，透過插畫大師Erté （艾特）的筆觸描繪出許多未曾使用過的圖案，再注入一系列飽和色彩礦石、粘土、細沙等大地色調配以紫丁香和薑黃色，充分療癒冬季時節。此外，本季在剪裁上以疊層形式展開，腰身搭配皮革綁帶將整體線條上移，經典剪裁西裝以廓形外套為主，正中女孩們最愛的極簡設計或是更為工裝風的伐木工風格子，運用多樣化的印花排版設計，讓精簡的輪廓中帶有趣味感。

▲小動物配飾不僅戴上耳，謝幕時也闖入乳牛、小白兔、狐狸等變身動物園。（圖／品牌提供）

主打手袋更取自本世紀中葉時期的肩挎包，柔和的設計與純素皮革的硬朗結構形成鮮明對比，並配有編織肩帶為實用性加分。靴款部分哥德式平底靴採用超大金屬前拉鍊和尖頭設計步入秀場，紅色點亮所有前衛而出彩。不過此次大秀一大亮點就屬謝幕時各種行走的小動物上場，乳牛、小白兔、狐狸等都佔據了模特兒的位置顯得格外可愛，也巧妙呼應動物造型的配飾系列。

▲創意總監 Sarah burton將大秀化作情書，色彩形成鮮明對比，燕尾型輪廓幾乎貫穿所有。（圖／品牌提供）

同日登場的還有凱特王妃愛牌AlexanderMcQueen，在創意總監 sarah burton手中將大秀化作一封致敬女性、家庭的情書，靈感取自威爾士的旅行經驗，色彩以強烈對比的紅、黑色揭開序幕，經典雙排扣燕尾大衣在深色基礎上注入了象牙色翻領以及腰線設計點綴，整體優雅充滿朝氣；雕花連身裙也是一大亮點，呼應燕尾領口剪裁貼合胸型，前短後長的設計幾乎貫穿所有，自然而然就帶來女性氣勢。

▲威爾士民間的圖案印花與迷你腰封包成為亮點 。（圖／品牌提供）

另外，威爾士民間的圖案印花採用手工刺繡上身，據傳當地大師自1842年開始手工縫製相當具有代表性，本季以鴿子、獵豹、馬的象徵圖案組成拼布樣式，除了大衣也一躍而上大型手提包款，再搭配黑色拼接洋裝呈現；配件包括了極小的腰封包和手拿包，大小尺寸成為鮮明對比，也彰顯品牌無拘無束的風格。

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