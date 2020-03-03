嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

▲mothercare英國店鋪將逐步結束營業。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

英國嬰童用品品牌mothercare的會員們，近來應該收到台灣代理商奇哥的一封將於9月30日結束代理的簡訊，並提醒會員在此之前將紅利點數使用完畢。原來是英國mothercare母公司去年底申請破產，率先關閉英國79家門市，連帶影響全球市場，熱愛此老牌的家長、小孩們，只能含淚說掰掰了。

▲mothercare銷售齊全的母嬰用品，包括絨毛玩具。（圖／美聯社）



▲mothercare從新生兒到兒童襪子款式齊全，可惜將結束營業。。（圖／美聯社）



由Selim Zilkha與James Goldsmith爵士於1961年在英國創立的mothercare，早期主打嬰兒推車、育兒家具以及孕產婦服裝，逐步增加初生至8歲的嬰幼童服裝、貼身內著、鞋襪配件、寢具床組、哺育用品、沐浴保養品、外出用品與學習玩具等，深獲英國家庭喜愛，1996年獲英國最高殊榮「女皇獎Queen’s Award」肯定。事業版圖逐步擴展至歐洲、亞洲、中東及拉丁美洲，在近60個國家中設立了超過1,300間專賣店。

▲寢具用品是mothercare的熱銷項目。（圖／翻攝mothercareuk IG）



但電商勢力崛起，以街邊店為主的mothercare不敵時代洪流，去年底不得不坦承營運失利，雖然海外市場獲利，但難填英國市場龐大的資金缺口，於是進入申請破產程序，今年逐步關掉英國79間店。

▲mothercare的可愛童裝是不少家長的心頭好。（圖／翻攝mothercareuk IG）

代理mothercare的奇哥股份有限公司已在台灣官網做公告，表示因應全球營運策略調整，將於9月30日結束mothercare代理，並從3月起店櫃不再受理新會員申請，1%c紅利回饋也取消，但紅利點數於9月底前仍能使用（依個別紅利到期日為準），提醒會員把握權益。

▲洞洞毯是許多新手爸媽必備的單品，680元。（圖／翻攝mothercare官網）