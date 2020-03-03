fb ig video ETtoday search mobile

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

> >

▲▼mothercare 。（圖／達志影像／美聯社）

▲mothercare英國店鋪將逐步結束營業。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

英國嬰童用品品牌mothercare的會員們，近來應該收到台灣代理商奇哥的一封將於9月30日結束代理的簡訊，並提醒會員在此之前將紅利點數使用完畢。原來是英國mothercare母公司去年底申請破產，率先關閉英國79家門市，連帶影響全球市場，熱愛此老牌的家長、小孩們，只能含淚說掰掰了。

▲▼mothercare 。（圖／達志影像／美聯社）

▲mothercare銷售齊全的母嬰用品，包括絨毛玩具。（圖／美聯社）

▲▼mothercare 。（圖／達志影像／美聯社）
▲mothercare從新生兒到兒童襪子款式齊全，可惜將結束營業。。（圖／美聯社）

由Selim Zilkha與James Goldsmith爵士於1961年在英國創立的mothercare，早期主打嬰兒推車、育兒家具以及孕產婦服裝，逐步增加初生至8歲的嬰幼童服裝、貼身內著、鞋襪配件、寢具床組、哺育用品、沐浴保養品、外出用品與學習玩具等，深獲英國家庭喜愛，1996年獲英國最高殊榮「女皇獎Queen’s Award」肯定。事業版圖逐步擴展至歐洲、亞洲、中東及拉丁美洲，在近60個國家中設立了超過1,300間專賣店。

▲▼ mothercare 。（圖／翻攝mothercareuk IG）

▲寢具用品是mothercare的熱銷項目。（圖／翻攝mothercareuk IG）

但電商勢力崛起，以街邊店為主的mothercare不敵時代洪流，去年底不得不坦承營運失利，雖然海外市場獲利，但難填英國市場龐大的資金缺口，於是進入申請破產程序，今年逐步關掉英國79間店。

▲▼ mothercare 。（圖／翻攝mothercareuk IG）

▲mothercare的可愛童裝是不少家長的心頭好。（圖／翻攝mothercareuk IG）

代理mothercare的奇哥股份有限公司已在台灣官網做公告，表示因應全球營運策略調整，將於9月30日結束mothercare代理，並從3月起店櫃不再受理新會員申請，1%c紅利回饋也取消，但紅利點數於9月底前仍能使用（依個別紅利到期日為準），提醒會員把握權益。

▲▼ mothercare 。（圖／翻攝mothercareuk IG）

▲洞洞毯是許多新手爸媽必備的單品，680元。（圖／翻攝mothercare官網）

關鍵字：

mothercare, 奇哥
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

貝克漢當最帥球隊老闆　Tudor特別版錶、訂製西裝上身

貝克漢當最帥球隊老闆　Tudor特別版錶、訂製西裝上身

數百頂貴族冠冕模型坐鎮　Chaumet巴黎總店重新開幕

數百頂貴族冠冕模型坐鎮　Chaumet巴黎總店重新開幕

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

凱特王妃綠色系上衣＋長褲1000元有找！　超平價「運動穿搭」必學 IU、朴敏英機場穿搭揹的手袋都成熱搜款　馬銜扣、金屬Logo持續夯 根本公主下凡！子瑜穿紫色雪紡洋裝　溫柔拍上妝小影片 巴黎時裝周／BALENCIAGA怪誕風「惡魔肩膀」超吸睛　模特眼睛更讓人發毛 日本男生揭露：決定女生「第一印象」的因素TOP5 嘉義10間老宅美食！珍奶刨冰、草莓泡芙　小清新風格讓人想一直打卡 補充膠原蛋白學問大！藥師：把握「3個時間點」，效果最好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面