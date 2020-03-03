fb ig video ETtoday search mobile

「不冰好菌會死掉嗎？」皮膚科醫師詳解益生菌保養，一次搞懂！

> >

▲▼皮膚科醫師詳解3個益生菌保養小知識 。（圖／品牌提供）

▲歐美帶起的益生菌保養，蔚為風潮。（圖／品牌提供，以下同）

愛美女生一定聽過、用過小黑瓶、小棕瓶，你知道內含的的「益生菌」成分，是如何養出好肌膚？優格中的益生菌，除了可以養成腸道健康菌叢生態之外，竟還能幫助美肌打造微生態，皮膚科醫師蔡逸姍整理了3個保養小知識，讓你一次搞懂益生菌保養。

Q．抗菌?養菌? 哪種觀念才正確?
.
A．蔡逸姍醫師表示，皮膚表層原本就存在由豐富菌叢組成的微生態系統，過去透過抗菌、除菌產品強制驅離膚表菌種的方式，反而可能破壞肌膚的微生態平衡。其實只要肌膚保持在pH5.5的微酸環境下，就具備提升好菌、抑制壞菌的能力。

▲▼皮膚科醫師詳解3個益生菌保養小知識 。（圖／品牌提供）

▲常溫保存就能安心使用。

Q．益生菌保養品不放冰箱，好菌不會死掉嗎?

A． 「吃的益生菌跟擦的益生菌原理不同!」蔡醫師指出，「食用的益生菌保健品添加的是活菌成份，需要在冷藏環境下保持益菌活性；但保養品中添加的益生菌成分，則是益生菌裂解液，也就是透過科研技術提取益生菌代謝產物製成。因此即使在常溫下也不會有活菌性成分衰減的問題。」

▲▼皮膚科醫師詳解3個益生菌保養小知識 。（圖／品牌提供）

▲施巴聯手歐洲益生菌生技大廠CLR，推出全新系列保養品。

Q． 益生菌保養品，可以解決所有肌膚問題嗎?

A．醫師強調，添加益生菌裂解液的保養品雖然有諸多肌膚保養的好處，但如果想針對保濕、抗老、除皺等功能再強化，則可選擇同時具有益生菌及其它植物活性成分的產品。以施巴PRO!益生菌系列而言，就兼具了pH5.5微酸打底、益生菌修護、多種植萃賦活的優勢，除了打造健康的膚表微生態，更能針對不同肌膚問題一一擊破。

►補充膠原蛋白學問大！藥師：把握「3個時間點」，效果最好

關鍵字：

保養, 益生菌, 皮膚科醫師, 保養觀念
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

凱特王妃綠色系上衣＋長褲1000元有找！　超平價「運動穿搭」必學

凱特王妃綠色系上衣＋長褲1000元有找！　超平價「運動穿搭」必學

根本公主下凡！子瑜穿紫色雪紡洋裝　溫柔拍上妝小影片

根本公主下凡！子瑜穿紫色雪紡洋裝　溫柔拍上妝小影片

安格斯12星座一周運勢3/2-3/8　金牛、巨蟹、摩羯愛情桃花開滿滿 IU、朴敏英機場穿搭揹的手袋都成熱搜款　馬銜扣、金屬Logo持續夯 不能去南韓⋯還是要囤貨啊！3款不買就落伍的韓妝單品 蝦子、生蠔多到放不下！全台9間超狂海鮮餐廳　保證讓你吃到痛風 日本男生揭露：決定女生「第一印象」的因素TOP5 衛生棉5大NG使用習慣，你中了幾個？千萬別貪圖方便放廁所 巴黎時裝周／BALENCIAGA怪誕風「惡魔肩膀」超吸睛　模特眼睛更讓人發毛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面