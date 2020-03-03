「不冰好菌會死掉嗎？」皮膚科醫師詳解益生菌保養，一次搞懂！

▲歐美帶起的益生菌保養，蔚為風潮。（圖／品牌提供，以下同）

愛美女生一定聽過、用過小黑瓶、小棕瓶，你知道內含的的「益生菌」成分，是如何養出好肌膚？優格中的益生菌，除了可以養成腸道健康菌叢生態之外，竟還能幫助美肌打造微生態，皮膚科醫師蔡逸姍整理了3個保養小知識，讓你一次搞懂益生菌保養。

Q．抗菌?養菌? 哪種觀念才正確?

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A．蔡逸姍醫師表示，皮膚表層原本就存在由豐富菌叢組成的微生態系統，過去透過抗菌、除菌產品強制驅離膚表菌種的方式，反而可能破壞肌膚的微生態平衡。其實只要肌膚保持在pH5.5的微酸環境下，就具備提升好菌、抑制壞菌的能力。

▲常溫保存就能安心使用。

Q．益生菌保養品不放冰箱，好菌不會死掉嗎?

A． 「吃的益生菌跟擦的益生菌原理不同!」蔡醫師指出，「食用的益生菌保健品添加的是活菌成份，需要在冷藏環境下保持益菌活性；但保養品中添加的益生菌成分，則是益生菌裂解液，也就是透過科研技術提取益生菌代謝產物製成。因此即使在常溫下也不會有活菌性成分衰減的問題。」

▲施巴聯手歐洲益生菌生技大廠CLR，推出全新系列保養品。

Q． 益生菌保養品，可以解決所有肌膚問題嗎?

A．醫師強調，添加益生菌裂解液的保養品雖然有諸多肌膚保養的好處，但如果想針對保濕、抗老、除皺等功能再強化，則可選擇同時具有益生菌及其它植物活性成分的產品。以施巴PRO!益生菌系列而言，就兼具了pH5.5微酸打底、益生菌修護、多種植萃賦活的優勢，除了打造健康的膚表微生態，更能針對不同肌膚問題一一擊破。

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