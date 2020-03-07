瑪格羅比根本性感代名詞！這30個美艷造型讓人瘋狂愛上她

自從 2016 年 《自殺特攻隊》（Suicide Squad）上映後，大家都忍不住愛上那個瘋瘋癲癲的「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie），終於，小丑女的獨立電影《猛禽小隊：小丑女大解放》（Birds of Prey）在最近上映了，瑪格羅比的人氣也再次衝上新高！

在《猛禽小隊：小丑女大解放》中的小丑女「哈莉奎茵」造型比起以往更加瘋狂，其中一幕她穿著超殺的彩色亮片外套內搭桃紅色短版背心，比起過去棒球外套搭配緊身 T 的造型更加狂野性感、誇張又嫵媚！

但你可能不知道，身為許多男人心中的性感女神代表，29 歲的瑪格羅比在戲外可是比起小丑女更加誘人，每次出席活動的打扮總是辣到讓人眼睛無法從她身上移開，忍不住瘋狂尖叫！現在就一起來回顧她過去最讓人鼻血狂噴的 30 個美艷造型吧♥

2020 年 2 月



瑪格羅比穿著 Chanel 深藍色天鵝絨禮服出席奧斯卡頒獎典禮。

瑪格羅比穿著 Khaite 黑色小洋裝出席《猛禽小隊：小丑女大解放》好萊塢首映會。

2019 年 12 月



瑪格羅比穿著 Giambattista Valli 禮服出席《重磅腥聞》（Bombshell）好萊塢首映會。

2019 年 8 月



瑪格羅比穿著 Dries van Noten 鵝黃色禮服出席《從前，有個好萊塢》羅馬電影首映會。

2019 年 8 月



瑪格羅比穿著鵝黃色禮服出席《從前，有個好萊塢》柏林電影首映會。

2019 年 8 月



瑪格羅比穿著 Jacquemus 軍綠色禮服出席《從前，有個好萊塢》柏林電影首映會。

2019 年 7 月



瑪格羅比穿著 Oscar de la Renta 橘色禮服出席《從前，有個好萊塢》英國首映。

2019 年 7 月



瑪格羅比穿著 Chanel 純白禮服出席《從前，有個好萊塢》洛杉磯首映。

2019 年 5 月



瑪格羅比穿著 Chanel 純白禮服出席《從前，有個好萊塢》坎城影展首映。

2019 年 2 月



瑪格羅比穿著 Chanel 黑色小洋裝出席英國電影和電視藝術學院晚宴。

2019 年 1 月



瑪格羅比穿著 Chanel 禮服出席美國演員工會獎。

2018 年 12 月



瑪格羅比穿著 Rodarte 白色點點禮服出席《雙后傳》（Mary Queen of Scots）英國首映。

2018 年 12 月



瑪格羅比穿著 Chanel 黃色鏤空蕾絲禮服出席《雙后傳》（Mary Queen of Scots）英國首映。

2018 年 3 月



瑪格羅比穿著 Chanel 白色禮服出席奧斯卡頒獎典禮。

2018 年 3 月



瑪格羅比穿著 Chanel 粉色絲質禮服出席奧斯卡會後派對。

2018 年 3 月



瑪格羅比穿著 Calvin Klein 格紋西裝出席時尚派對。

2018 年 2 月



瑪格羅比穿著 Brock Collection 印花禮服出席《比得兔》（Peter Rabbit）洛杉磯電影首映會。

2018 年 1 月



瑪格羅比穿著 Michael Lo Sordo 白色緞面禮服出席《老娘叫譚雅》澳洲電影首映會。

2018 年 1 月



瑪格羅比穿著 Gucci 黑色緞面禮服出席金球獎頒獎典禮。

2018 年 1 月



瑪格羅比穿著 Rodarte 粉紅色蕾絲禮服出席《老娘叫譚雅》（I, Tonya）的巴黎首映會。

2018 年 1 月



瑪格羅比穿著 Miu Miu 粉色羽毛禮服出席美國演員工會獎。

2017 年 12 月



瑪格羅比穿著 Givenchy 黑色緊身洋裝出現在紐約街頭。

2017 年 11 月



瑪格羅比穿著 Altuzarra 黑色絲絨禮服出席學院主席獎 。

2017 年 12 月



瑪格羅比穿著 Rodarte 金色禮服出席《老娘叫譚雅》（I, Tonya）的好萊塢首映會。

2017 年 9 月



瑪格羅比穿著 Brock Collection 印花禮服出席《永遠的小熊維尼》（Goodbye Christopher Robin ）的倫敦首映會。

2017 年 6 月



瑪格羅比穿著白色蕾絲洋裝。

2016 年 8 月



瑪格羅比穿著 Gucci 復古刺繡禮服出席《自殺特攻隊》（Suicide Squad）的倫敦首映會。

2016 年 7 月



瑪格羅比穿著 Alexander McQueen 金屬色拼接禮服出席《自殺特攻隊》（Suicide Squad）的紐約首映會。

2016 年 5 月



瑪格羅比穿著 Calvin Klein 白色鏤空禮服出席時尚奧斯卡 Met Gala。

2016 年 5 月



瑪格羅比穿著 Miu Miu 膚色拼接禮服出席《泰山傳奇》（The Legend Of Tarzan）的歐洲電影首映會。

2016 年 3 月



瑪格羅比穿著 Valentino 黑色禮服出席《探戈，戰地，威士忌》（Whiskey Tango Foxtrot）紐約電影首映會。

2016 年 2 月



瑪格羅比穿著 Tom Ford 金色禮服出席奧斯卡頒獎典禮。

2015 年 2 月



瑪格羅比穿著 Saint Laurent 黑色薄紗禮服出席奧斯卡頒獎典禮。

2014 年 11 月



瑪格羅比穿著 Hugo Boss 黑色套裝出席品牌時尚活動。

2014 年 11 月

瑪格羅比穿著 Rosie Assoulin 黃色禮服出席哈潑時尚頒獎典禮。

文／柯夢波丹 圖／GETTY、《猛禽小隊：小丑女大解放》劇照

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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