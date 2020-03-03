巴黎直播／LV全新老花曝光！繡著「1854」超有意義　3／4凌晨看爆款登場

▲LV的2020秋冬秀在巴黎時裝周壓軸登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2020秋冬巴黎時裝周進入尾聲，由LOUIS VUITTON（路易威登）壓軸，大秀在台灣時間3月4日凌晨1點30分登場，搶先曝光的包款都很有特色，Petite Malle、Twist都加了金屬鍊，還見到全新的Monogram老花設計，上面出現「1854」，也就是LV創立的年份，很有爆款相。

▲靈感來自Monogram的全新提花設計，「1854」是LV創立年份。（圖／翻攝LV IG，以下同）



▲搶先曝光的2020秋冬包款，以金屬鍊帶裝飾Twist（右）、Petite Malle。

LV的包款每一季都精彩，2020秋冬發表前，先把許多包包與古董畫作結合，讓仕女們比劃上最新手袋，時代錯置下，反差又不違和的效果相當有趣。最新作品則屬靈感來自Monogram的提花材質最讓人驚豔，除了花朵、四角星、LV字母，還有創立年份「1854」，先釋出的款式有放大的金屬鍊鑲嵌於皮革，復古、經典，又很有新意。

▲古董畫作中的仕女合成現代包款，時代錯置很有趣。

金屬鍊帶是2020秋冬的搶眼元素，出現在縮小版行李箱的Petite Malle、LV旋轉鎖扣的Twist，讓包款變出不同個性。新系列中到底還有多少爆款包，台灣時間3月4日凌晨1點30分（巴黎時間3月3日下午6點30分）看直播就能知道，記得入座欣賞Nicolas Ghesquière執掌的秋冬女裝秀，感受魅力。

▲古代仕女拿著現代的LV包，竟也不違和。