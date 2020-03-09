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38歲宋慧喬肌膚好到炸　整形醫生大讚喬妹「鼻子」是最理想型

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宋慧喬自離婚後一舉一動都成為媒體的話題，曾說過想要好好休息一段時間的她，現在鮮少在媒體前露面，只有偶爾的品牌代言廣告和活動，才能看到宋慧喬呀！而在最近身為雪花秀代言人的喬妹，在個人的IG上曝光自己為雪花秀所拍的最新廣告，短短的一分鐘的畫面，就讓人忍不住想尖叫呀～

 

廣告中的宋慧喬身穿透紗的白色露背洋裝，頂著幾近素顏的臉，整個人性感又清純，離婚後的喬妹簡直美出新高度啊～

▲宋慧喬 。（圖／翻攝自IG@THEREALHYNA2、COMSO HK提供）

光是這一幕，宋慧喬大露深V美背，就連女生看了都忍不住被迷惑，跟本就是宋慧喬離婚後的最大尺度呀！

▲宋慧喬 。（圖／翻攝自IG@THEREALHYNA2、COMSO HK提供）

而因為拍攝雪花秀最新保養品的關係，鏡頭也大量的近拍宋慧喬的臉，幾乎零妝感的喬妹，透亮的肌膚狀況和精緻的五官，根本感覺不出來已經38歲了．

▲宋慧喬 。（圖／翻攝自IG@THEREALHYNA2、COMSO HK提供）

而且因為這系列「赤裸」的照片，也讓韓國知名整形醫生狂讚：「宋慧喬的鼻子絕對是最理想的女星鼻子，恰到好處的挺，真的美到不行！」

▲宋慧喬 。（圖／翻攝自IG@THEREALHYNA2、COMSO HK提供）

究竟整容醫生都大讚宋慧喬的鼻子，到底是因為怎樣完美的比例嗎？讓我們一起來看看整形醫生怎麼說．

 
 
 
 
 
 
 
 
 

原來整形醫生們考慮的是手術可實現程度！整形醫生指出：「像是李孝利、閔孝琳這些以漂亮鼻子聞名的女藝人，其實那種鼻子是很難透過手術實現的！」有錢都未必做得到，真夠獨一無二！

 
 
 
 
 
 
 
 
 

像是太陽的老婆閔孝琳的鼻子，其實乍看就跟宋慧喬的鼻子有點相似，不是那種第一眼看就覺得很挺的鼻子，但圓圓的鼻頭，挺直的山根，鼻型非常的漂亮．

整形醫生更詳加剖析宋慧喬的鼻子：「從額頭到鼻子的圓滑 C 型曲線、不過尖的秀氣鼻頭、剛剛好的鼻樑高度，都是最理想的範本。」

 
 
 
 
 
 
 
 

雖說宋慧喬也曾有過整形的傳聞，是真是假不得而知，不過至少從整形醫師得分析可得知，喬妹的鼻型確實是非常適合亞洲女生想隆鼻的參考！

▲宋慧喬 。（圖／翻攝自IG@THEREALHYNA2、COMSO HK提供）

除了韓國外，日本的整容名醫高須克彌每年都會發表 《整形範本》 ，就診所內的顧客喜好，票選出結果，院方訪問了 20 至 30 歲的 200 名女性，選出她們認為「日本女性的理想整型範本」，排名如下：

第五名 井川遙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現年 42 歲的女星井川遙，曾拍攝性感水着寫真，早年憑清純樣子和豐厚雙唇，被封為「治癒系」女星．

第四名 佐佐木希

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 歲的佐佐木希在日本被譽為「素顏最美女星」，即使已結婚生子，仍深得粉絲喜愛！

第三名 新垣結衣

 
 
 
 
 
 
 
 

新垣結衣剛剛又榮獲日本「女性最想擁有的臉蛋」，再度蟬聯冠軍！整容樣辦要考慮她也正常不過了！

第二名 北川景子

 
 
 
 
 
 
 
 

日本女生票選「最想擁有的臉蛋」的第二名又是北川景子，蟬聯了亞軍的她，跟新垣結衣真的深受日本女生愛戴！

第一名 石原里美

 
 
 
 
 
 
 

高須醫生指石原的性格毫不造作，直接得來又親切，眼睛和表情也很自然漂亮，難怪不論男女也一樣喜歡她的樣子啦！

 文／柯夢波丹　圖／INSTAGRAM@THEREALHYNA2、COSMO HK

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 整形, 韓星, 宋慧喬
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