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【奧斯塔羅】最近有機會認識新對象嗎？

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▲最近有機會認識新對象嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

奧斯老師常說
感情跟工作是人
最重要的兩件事

如果孤身一人
想要認識新對象的話

趕快和奧斯老師一起來看
最近有機會認識新對象嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，最近要認識對象的機率滿低的，這樣的牌組代表埋首過去或是阻隔外界，因此奧斯老師要說，最近要認識的機會還是有的，只是自己過往在情感裡的負面想法，會拒絕情感的靠近，所以你要是真想認識好的對象，奧斯反而會建議你要調整一下自己的狀態，思考一下是不是準備好要步入感情，才不會再度出現拒絕的情況喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，最近要認識到不錯的對象，奧斯老師要說機會挺大的，這樣的牌組代表歡慶與歡愉，所以要想認識不錯的對象，機會真的是挺高的，當然你一定會問對象在哪邊，因此奧斯老師要你多留意朋友之間或是聚會，才有機會認識到不錯的對象。另外，若是你下班或下課後，一定要趁著最近桃花運勢還不錯的期間，多和朋友出去多走走，才能趕快結束單身的日子喔！

牌lll

選到這組牌的朋友，最近還真是有機會可以認識到不錯的對象唷！畢竟，這樣的牌組代表開心與積極，奧斯會建議你可以在學校或是工作職場中，認識新朋友，或是請同學、同事幫忙介紹，因為這都有機會遇到聊得來也滿喜歡的對象，若是你真想結束單身，那就趕快跟周遭的同學或是同事發一下牢騷，請他們幫你介紹一下吧！

牌lV

選到這組牌的朋友，最近要認識到適合發展或是不錯的對象，奧斯老師要說機會挺少的，這樣的牌組代表休息及沉澱，雖然有一部分是因為你的生活太過忙碌，才會讓你分身乏術，但是你的內心明明想談上一段感情，卻因為生活太過緊湊，並且想到要花上時間去和一個人約會，你就會不自覺的懶惰了起來，所以你要認識適合發展的對象就會比較困難了。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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