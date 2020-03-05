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【奧斯塔羅】前曖昧對象還會主動和我聯繫嗎？

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▲前曖昧對象還會主動和我聯繫嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

有時曖昧來得快去得也快
面對仍然在意的對象
他還會主動聯繫嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看
前曖昧對象還會主動和我聯繫嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，前曖昧對象回來的機會少之又少，這樣的牌組代表等待與思考，你的前曖昧對象大概積極在整理自己的情緒，並且調適自己，當然不是說他冷血或不會難過，但畢竟要重新回到新的生活中，他也得花上時間去習慣，不過，奧斯老師不得不說，面對過往的這段關係，他漸漸的也沒這麼在意了。

牌ll

選到這組牌的朋友，前曖昧對象回頭的機率比較沒有那麼高，這樣的牌組代表內心的糾結，所以你們的關係若是不了了之，那奧斯老師會要你結束這段關係了，畢竟，對方對於價值觀與想法的落差還是挺在意的，雖然心裡還沒有完全放下你，但要他回來繼續和你這段關係，說真的是不太可能了，所以趕緊放下對方，好好的去認識新對象吧！

牌lll

選到這組牌的朋友，奧斯會說前曖昧對象回來找你聯繫的機會挺高的，這樣的牌組代表調整與思念，目前你前曖昧對象還沒有完全放下你，只是對於曾經的個性不合，還放在心裡面過不去，所以奧斯要說，如果你也深刻反省你們結束的原因，並願意調整自己，那就趕快去和前曖昧對象互動吧！

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選到這組牌的朋友，前曖昧對象回來找你的機會挺大的，這樣的牌組代表一定的發展與思考下一步，所以你的前曖昧對象打從心裡就還沒有放下，並且內心也期待著兩人可以好好走下去，只是這陣子的相處讓他覺得累了，而且對於未來也迷惘，所以需要點時間思考你們之間的關係，因此奧斯要說，冷靜不是壞事，但最近得趕快去找對方，釐清他內心的懷疑與不安後，就有機會繼續這段曖昧唷！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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