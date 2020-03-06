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亮･珠寶／梵克雅寶無懼新冠肺炎　博覽會秀寶石晚宴包　

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▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶將於7日登場的2020 TEFAF歐洲藝術博覽會展出古董與當代作品。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

被視為全球最高規格藝術盛事的歐洲藝術博覽會（TEFAF），無懼新冠肺炎肆虐，將於3月7日至15日在荷蘭馬斯垂克（Maastricht）如期舉行，部分美國藝廊因疫情嚴峻決定退出此次展覽，但法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）不受影響仍參展，將呈現品牌1920至1990年代的古董珠寶與最新創作，當中一款印度風格的寶石晚宴包，預料將成為焦點。

▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／公關照）

▲1964年製的晚宴包，黃K金與鉑金鑲嵌祖母綠、紅寶石。

參加TEFAF的古董與當代作品，均需要通過專家委員會的鑑定把關，才能予以參展，梵克雅寶無論美學、工藝與歷史都深獲肯定，從展出的典藏作品即可領略其深厚功力。一款取自印度紗麗圖案的1964年製晚宴包，以黃K金及鉑金勾勒樹葉圖案，鑲嵌蛋面切割紅寶石與祖母綠，充滿異國風情，反映當時品牌主理人於1950至1970年代頻繁造訪印度所受的影響，也讓人憶起早在1920年代，印度大君已交付品牌設計許多華麗珠寶了。

▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／公關照）

▲約1925年蝴蝶結鑽石胸針（左），1956年鑲嵌3顆共重13.20克拉的方形切割祖母綠的鑽石手鐲。

高級時裝也深深影響梵克雅寶的設計，現場展示的1925年蝴蝶結鑽石胸針，說明了品牌對此優雅裝飾情有獨鍾，細緻的工藝讓胸針展現如柔軟布料般的垂墜感；另一款1956年的手鐲也結合蝴蝶結元素，但鑲嵌總重13.2克拉方形切割祖母綠，彰顯分量感也更有氣勢。

▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／公關照）

▲最新創作的Pink finch芭蕾舞伶胸針（左）鑲嵌粉紅藍寶石與鑽石，鑲嵌黃色藍寶石與鑽石的Eugénia 芭蕾舞伶胸針。

除了傲秀美好過往，梵克雅寶也在TEFAF呈現當代作品，最受名媛貴喜愛的芭蕾舞女伶胸針推出新款，一款是手上捧著粉紅藍寶石的粉紅版本，另一款則是鑲嵌黃色藍寶石與鑽石、跳舞姿態的設計；而大眾熟悉的Zip項鍊亦有新作，推出鑲嵌珊瑚、珍珠與鑽石的Zip Antique Orient 項鍊，闔上拉鍊轉化為手鍊，相當華美。

▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels 。（圖／公關照）

▲鑲嵌珊瑚、珍珠與鑽石的Zip Antique Orient 項鍊（左），拉上拉鍊後轉化為手環。

關鍵字：

歐洲藝術博覽會, TEFAF, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels
fashion.net

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