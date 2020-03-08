奧斯塔羅12星座一周運勢0309-0315　天秤工作有轉機、天蠍陷入愛情衝突

20200309-0315奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天秤座事業運最旺！下周學／事業將是一次的轉機，下周要好好的努力，這將奠定你日後在工作及學業上輕鬆或辛苦的重要時刻，所以要避免粗心大意或是疏忽的狀況出現喔！

TOP2：射手座愛情運最旺！雙方對於目前的感情願意尋找些變化，面對長久以來的相處感到些許的厭煩，因此積極透過檢視過去的方式去調整未來步伐，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

本周需注意星座

1.巨蟹座事業運需要留意：學／事業方面，存在著力不從心的狀況，即使是早已習慣的工作內容，還是會上述的狀況。另外，下周工作上瑣碎的事物多了起來，讓自己感到煩躁許多，所以下周處理工作要多點耐心，不要讓情緒影響到自己的。

2.天蠍座愛情運需要留意：雙方在下周產生些許的衝突，導致面對情感時，升起休息的念頭，所以下周要多留意另一半的狀況，也盡量避免情緒影響到另一半。

3.雙魚座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運較不好，如果有想買個樂透的打算，那就要有做善事的心理準備。

牡羊座

開運顏色紫：色

幸運數字：10

整體運勢★★★★

解析：對於現況的不滿足，讓牡羊朋友下周變得積極許多。另外，下周的態度與想法變得踏實許多，因此各方面都將立下還不錯的基礎，過往經驗也讓自己安心許多，值得一提的是奧斯建議可多做學習動作，因為下周學習運相當良好，所學都將有機會是日後所缺乏的，要多把握這樣難得學習運喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方積極踏實為這段感情努力，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：自我能力的提升，在下周完全的反應在工作上，踏實實際的工作態度也將完全展現出來，讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

金牛座

開運顏色：黑色

幸運數字：23

整體運勢★★

解析：下周金牛朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力。另外，就目前的事情來說，存在著無法有效控制的隱憂，奧斯建議下周要先將自己的工作做好，再去接受其他的事務請求，不然到最後連帶連自己工作也搞砸了，可就本末倒置囉！

愛情運勢★★

解析：在感情運勢方面，下周和另一半的溝問出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。另外，如果感情不忠誠的朋友下周可注意會被發現囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，顯得無法有效掌握自己分內工作或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意了。

金錢運勢★★★

解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多喔！

雙子座

開運顏色：綠色

幸運數字：75

整體運勢★★★★

解析：雙子的朋友，下周對於自己的事情都能靈活掌握，並且良好運用自己的能力，使得自己在下周感到萬分安心，信任感也提升許多，因此下周將會是備感踏實的一周，好好把握囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方在下周面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，奧斯建議下周感情如果有改變的想法，例如相處方式或是溝通方式等，一定要好好把握，結果將會相當良好喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周將出現許多機會也有接到更多工作的可能性，雖然下周在工作／學業方面顯得較辛苦，但預期之後的狀況相當良好，所以奧斯建議下周要好好把握做事的機會喔！

金錢運勢★★

解析：錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多喔！

巨蟹座

開運顏色：白色

幸運數字：85

整體運勢★★

解析：下周巨蟹的朋友呈現較為低迷，內心的煩躁感毫無來由的提升，讓自己感到不是很愉悅，而這樣的狀況有一部份來自對於自我的壓力，將會於下周顯得有些吃力，奧斯提醒下周多放輕鬆點，適時給自己一點空間會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下周面對感情時的情緒起伏大了許多，因此影響了彼此在情感中的想法，開始覺得對方付出的似乎少了點，而自己總是大上許多，這樣不平衡的狀況將影響你下周的感情生活，奧斯提醒下周要多加注意了。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，存在著力不從心的狀況，即使是早已習慣的工作內容，還是會上述的狀況。另外，下周工作上瑣碎的事物多了起來，讓自己感到煩躁許多，所以下周處理工作要多點耐心，不要讓情緒影響到自己的。

金錢運勢★★

解析：整體財運不佳，下周要盡量避免自己支出一些不必要的花費，以免讓自己在月底時經濟吃緊喔！

獅子座

開運顏色：橘色

幸運數字：93

整體運勢★★

解析：獅子朋友要注意自己的情緒反應，下周將會事情緒起伏較大的一周，面對一直以來堅持的事情感到些許無力。另外，下周對於自我能力懷疑的狀況也要多加注意，以免失去一些好機會喔！

愛情運勢★★

解析：過去雙方的問題逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰，要注意下周彼此因情緒而導致的脾氣喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：情緒上的混亂最直接影響的就是學／事業方面，要注意因情緒導致亂下決定的狀況，奧斯建議在面臨決定或狀況時要學習先將情緒擺一邊。

金錢運勢★★

解析：有投資理財的朋友多留意狀況。另外，下周也要避免購買不必要東西的狀況喔！

處女座

開運顏色：紅色

幸運數字：45

整體運勢★★★

解析：下周處女朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親手親為去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，導致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，妥善處理事情，以免影響到日後狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該和另一半好好溝通以改善狀況喔！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援，會比較好喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確。另外，有破財的機會要多加注意喔！

天秤座

開運顏色：黃色

幸運數字：62

整體運勢★★★★

解析：下周天秤朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩，這樣的狀況也終於能讓一直以來忙碌的你，下周終於有時間好好思考未來了，所以奧斯提醒你好好享受下周的安穩時間吧！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽，單身的朋友下周可以注意一下，或許會有不小心擦出的火花，讓你感覺到愛情的美好，要好好把握。

事業（學業）運勢★★★★

解析：周學／事業將是一次的轉機，下周要好好的努力，這將奠下你日後在工作及學業上輕鬆或辛苦的重要時刻，所以要避免粗心大意或是疏忽的狀況出現喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財。而有意投資的朋友，奧斯則建議海外標的會比較好喔！

天蠍座

開運顏色：墨綠色

幸運數字：42

整體運勢★★

解析：下周天蠍朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法作下決定，並且下周對於自信的流失，增加了自我的不確定感，會是比較辛苦的一周，因此奧斯提醒下周要多加留意自己的狀況，增加自己對於事情的了解度，會比較好。

愛情運勢★★

解析：雙方在下周產生些許的衝突，導致面對情感時，升起休息的念頭，所以下周要多留意另一半的狀況，也盡量避免情緒影響到另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面產生許多問題，自己也無法有效掌握問題點，導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運低迷，要避免不必要的開銷。投資方面，不熟悉的投資標的或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能。

射手座

開運顏色：土黃色

幸運數字：88

整體運勢★★★★

解析：過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態，這也讓射手朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下，但話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要讓自己始終是忙碌的狀態喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於目前的感情願意尋找些變化，面對長久以來的相處感到些許的厭煩，因此積極透過檢視過去的方式去調整未來步伐，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面更多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐是件好事。

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資囉！

摩羯座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：55

整體運勢★★★★★

解析：下周摩羯的朋友，將是個理性思考的一周，並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱的事下周將更加明朗，對於事情的掌控度也提高許多，甚至明確掌握目前手邊工作成功的因素，讓你做起事來事半功倍。會是個相當有氣勢的一周。

愛情運勢★★★★★

解析：長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，一直以來的溝通也將在下開開啟了良好的連鎖反應，兩個人心靈也將有更大的共鳴。單身的朋友下周將有機會有桃花出現，而這樣的桃花來自於職場，要好好注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周將是突飛猛進的一周，努力的結果將在下周開始顯現，手邊的工作也將進入相當穩定的開始。而若對於目前的現況不滿足的朋友，下周也將獲得相當大的改善。

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

水瓶座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：57

整體運勢★★★

解析：許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓水瓶朋友顯得有點手足無措，面對事情多了點不確定感，奧斯建議下周在做事情或決定時，要謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控甚至毀了自己長久以來的努力喔！

愛情運勢★★

解析：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題，下周將重蹈覆轍，奧斯建議下周若有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況更加明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情在下周開始動盪起來，需要多加注意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能喔！

雙魚座

開運顏色：灰色

幸運數字：65

整體運勢★★

解析：下周雙魚的朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。另外因為這樣的狀況也導致的一些問題的產生，所以奧斯提醒下周要多加注意一下，適時的放鬆一下自己，或許能改善一下狀況。

愛情運勢★★★

解析：雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像或許太過美好，下周再面臨現實狀況時感到些許落差，要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業的部分，則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。但若事再自有事業的朋友，下周則就要注意事業停滯的狀況，要再抓緊腳步多努力些囉！

金錢運勢★

解析：正財運平穩，偏財運較不好，如果有想買個樂透的打算，那就要有做善事的心理準備。

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