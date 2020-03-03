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疫情恐讓精品爆款大缺貨？大陸業績慘　各地忙補洞

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記者王則絲／台北報導　圖／路透、Pinterest

因新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，連帶影響精品產業銷售下滑，各家精品業者於大陸分店屢屢傳出暫停營業消息，關閉五成至九成店家不等，銷售量的確影響甚大。而由於全球化趨勢，許多品牌生產線遍佈全球，也有不少工廠設於大陸地區，導致民眾憂心是否因工廠停工等因素，將可能買不到下季商品、或是面臨缺貨的情況。

▲民憂精品受疫情影響買不到下季商品。（圖／路透）

品牌為節省人力、材料成本，商品製作過程的足跡可能遍佈好幾個國家，且不同的單品也可能在不同的地區生產。像是知名法國精品品牌Louis Vuitton，鞋子在義大利生產，包包在巴黎、美國，服裝產地則有法國、義大利、西班牙；另外BURBERRY、PRADA則大多是義大利製，但由於精品的工廠通常不會只集中在單一一個國家，因此就算品牌在中國設有代工廠，也不至於影響整個產品生產線，不足的部分可以由其他國家接手。

▲民憂精品受疫情影響買不到下季商品。（圖／路透）

精品品牌鐘錶方面目前商品貨量供應穩定，瑞士腕錶品牌則表示，近期某些交貨時間延遲的消費者個案，是受到貨運航班大減所影響，並沒有缺貨現象，且零售端也因百貨商場內的專賣店業績下滑，向瑞士總部下訂單也趨於保守，不過未來備料及生產都不是問題，因為零件與組裝都在瑞士完成，不會受到大陸較為嚴重的疫情影響。

目前各品牌都已經開始販售春夏新品，輕奢品牌較可能受到趕工不及、缺貨影響，因為有較多工廠設在大陸，有可能因為原本的訂貨量不足，要再追加卻無貨可加，或是原本想銷售的商品來不及到貨，必須更改宣傳計劃，所幸3月份起工廠逐漸復工，希望影響能降到最低。

但精品產業業績下滑是事實，大陸地區暫停營業、人民無法出國消費，讓零售業進入前所未有的寒冬。目前正值各家品牌舉辦秋冬時裝大秀的時期，相信時尚迷們心中有不少相中的單品，而為了讓大家能夠購入喜歡的商品，所有品牌也都正努力撐過這波難關。

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關鍵字：

武漢肺炎, 肺炎, 新冠肺炎, 精品, 缺貨, 秋冬, 生產
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