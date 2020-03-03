DELVAUX首次挑戰「檸檬綠」撞出潮味　水桶包精緻珠繡堪稱藝術品

▲DELVAUX 2020春夏新品預覽。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

比利時品牌DELVAUX 於2020春夏新品系列，運用了品牌首次出現的全新色系來點亮近日因疫情影響而略顯黯淡的時尚圈，有別以往沉穩、優雅的選色，本季推出了多款光亮白、螢光黃與檸檬綠搭配的單品，增添年輕新潮的街頭感。特別值得一提的是這款優雅的白色「Blossom Rave」水桶包，精緻的珠繡、亮片組合的設計美得冒泡！

DELVAUX 2020春夏系列強調精巧工藝、大膽以及創新，在本季商品中可看到許多塗鴉、刺繡、線條感等元素，尤其是首次推出了全新色系——光亮白、螢光黃、檸檬綠，三者撞色的搭配為百年經典品牌注入了年輕活力。而備受矚目的「Pin」系列水桶包便呼應主題換上了螢光白X檸檬綠滾邊的配色，也同步推出迷霧粉紫以及沙色，頗具春意氣息。

▲Cool Box系列 拉菲草編織條紋牛皮中型肩揹手提包 NT＄100,900、Pin系列 編織條紋滾邊迷你水桶包NT＄63,100。（圖／品牌提供）



DELVAUX雖擁有近兩世紀的傳統工藝底蘊，仍不斷在研發、創新技術，上圖左的Cool Box拉菲草編織條紋包，使用的是比利時亞麻，條紋部分並非印製而成，而是事先經過染色再進行拼接製作，一體成形的包型也相當考驗師傅工藝。

右邊的Pin系列條紋包，則是取材自為新北環狀線車站視覺藝術操刀的法國藝術家丹尼爾・布罕（Daniel Buren）充滿線條交錯的作品，利用黑白相間的條紋搭配本季獨特的檸檬綠，創作出個性感十足的水桶包。

▲Brillant系列 青檸綠牛皮小型肩背手提包NT＄163,900、撞色牛皮小型肩背手提包NT＄176,600。（圖／品牌提供）



此外，本季春夏還有一款特殊的Pin水桶包設計，光亮白的單色包體，直接捨去了本系列經典「D」型標誌，整個包面都成了創作畫布，「Blossom Rave」牛皮迷你水桶包設計靈感來自於藝術家艾未未的裝置藝術「Blossom」，運用大小不同的珠子、繡線、亮片以及透明塑料，製作出花朵的立體感，甚至能勾勒出水花噴濺的模樣，立體的視覺效果近看更是驚艷，讓此包款可說是一件藝術品，費工程度可想而知，全球更限量不超過20個。

▲Pin系列 光亮白Blossom Rave牛皮迷你水桶包NT＄134,600。（圖／記者王則絲攝）



而品牌經典的「Tempête」系列自1967年推出至今，已有大、中、迷你尺寸可選擇，此番DELVAUX將原始包款重新演繹，推出「Tempête經典型」與「Tempête Pochette」手拿包。

「Tempête經典型」較為方正的尺寸是此系列最原始的型態，被放置於資料庫中許久終於在今年春夏被重新設計並推出，是日常使用最為方便的大小，可輕鬆搭配任何造型。而全新的「Tempête Pochette」手拿包系列則在內裡結合了錢包的功能，豐富的卡夾與小暗袋非常實用，配上鏈袋也能成為優雅的晚宴包，適合出席隆重場合。兩款 Tempête 新品均以全新皮革Joy Leather小牛皮打造，柔軟平滑並散發內斂微霧光，讓質感更攀升。

▲Tempête系列 經典型肩揹手提包NT＄155,600、Tempête系列小型鏈帶牛皮肩揹手拿包NT＄79,900。（圖／品牌提供）



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