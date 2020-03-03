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巴黎時裝周／香奈兒首次實況直播大秀　絕美珍珠包、三人挽手閉幕成亮點

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▲香奈兒 。（圖／路透）

▲香奈兒巴黎大秀不受疫情影響，首次採用了直播方式進行。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

巴黎時裝周重頭戲香奈兒（CHANEL）秋冬大秀於台灣時間今（3日）晚間登場，不受疫情影響，本季由藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）在巴黎大皇宮揭開序幕，更首次以在線直播方式進行，運用雙人模特兒開場增添話題。

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲香奈兒秋冬的大秀開場閉幕皆有亮點，超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）挽著兩位模特兒步伐一致收尾 。（圖／路透）

本季香奈兒秋冬大秀從藝術總監維吉妮維婭手中交出，選在歷史悠久的巴黎大皇宮，場景由10層等高小丘打造，秀場上清晰可見蜿蜒流動的白色地層邊界鑲上黑色線條，階梯鋪滿霧面處理鏡片，最為獨特的莫過於模特兒或三兩挽手並肩闊步而行 ，超模Rianna Van Rampaey 携手維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti） 開場，兩人一綠一黑的強烈對比相當養眼，閉幕也打破以往一人獨行的走秀方式，超模超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）挽著兩位模特兒步伐一致為大秀收尾更增添趣味。

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲維吉妮維婭甩開條條框框的限制，在黑白中注入亮色系相當動人 。（圖／路透）

對此維吉妮維婭表示：「這是非常簡潔、非常純粹的片刻。不須華麗繁複亦堆積出一場浪漫主義，不需要被條條框框限制，拒絕多餘冗飾卻洋溢飽滿情感。」這也就不意外本季的色彩非黑即白，並且相較於過往這次的裙裝明顯減少，更多了騎士褲與七里靴（seven-league boots）的搭配，率性而俐落旨在致敬永遠代表人物的卡爾。另外一大亮點就屬品牌首次加入了暗扣套裝設計，雖然以標誌性的黑白色為主，不過也可見鮮亮明媚的粉色、姜黃色、淡綠色點綴其中，經典斜紋軟呢外套則擁有全新面貌，賦予其柔和線條以及耀眼珠寶作為點睛之筆，與粗獷的靴款一柔一剛相得益彰。

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲小包當道依舊吸睛，注入了珍珠元素的腰包超燒 。（圖／路透）

萬眾矚目的配件部分，小包當道依舊是大勢，本季幻化為長錬條的肩背以及手拿款式豐富實用性，輪廓上仍是保留了四方造型宛如小盒子一般精巧；另也有呼應衣著上珍珠的肩帶腰包，中和率性與柔美得到巧妙發揮。

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★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

巴黎, 時裝周, 香奈兒, CHANEL, 維吉妮維婭, Virginie Viard
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