想跟萬年粉刺困擾說再見？保養專家曝「3大預防關鍵」

▲粉刺是許多台灣女生深受困擾的肌膚問題，保養專家教3大預防關鍵減少粉刺生成。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

受氣候環境影響，台灣女生一直深受粉刺所擾，尤其近來長時間戴口罩，不僅熱悶難受、冒痘痘，連粉刺也大肆生長。到底如何才能擁有潔淨細緻的美肌？人氣保養專家凱鈞老師就針對粉刺生成的主因、清除方式和如何預防一一解答，快來學會預防粉刺生成的3關鍵。

▲卸妝清潔沒做徹底，也是粉刺生成的原因之一。（圖／翻攝IG@ahc.official）



粉刺生成主因



粉刺生成的原因與肌膚皮脂腺出油過多有較直接的關係，氣候、環境，甚至與飲食、生活作息或未做好卸妝清潔等都有關，像是PM2.5、粉塵等汙染物易阻塞毛孔，也容易使粉刺增生。

清除粉刺最佳做法



想要清除粉刺，凱鈞老師建議可使用潔面泥吸附油脂，或是利用含有杏仁酸或果酸等酸類保養品進行居家煥膚，也可以直接到皮膚科找專業醫護人員挑粉刺，都是比較好的做法。

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預防粉刺生成3關鍵



粉刺不是能一次性永久消除的，清除後若是生活飲食作息沒有改善，或依舊忽略清潔的重要性，粉刺依舊會再度生成。想要減少粉刺或減緩生成速度，護膚保養上從兩大方面著手：第一，注意日常卸妝清潔別忽視，只要做好清潔，就能大大減少粉刺；第二，在精華液或化妝水步驟中使用有添加能促進角質代謝成分的產品，幫助日常溫和代謝，並可視個人肌膚狀況，一週或兩週使用杏仁酸、水楊酸等酸類保養品做居家煥膚保養。

此外，飲食上盡量避免油炸類、甜食或高熱量等會刺激皮脂膜分泌的食物，平時多喝水促進循懷、幫助代謝，另外更要維持健康規律的生活作息，避免熬夜晚睡，都可避免影響油脂分泌變多，進而粉刺導致增生。

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