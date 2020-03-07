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楊冪挑戰「三太子髮型」對尬Angelababy　網友評價超兩極

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記者鮑璿安／台北報導

adidas Originals在春季推出ERA系列新款，請到藝人Angelababy、楊冪上腳演繹，為了迎合鞋款90年代以及潮流風格，兩人紛紛嘗試超乎過往的新造型，以「辮子頭」搭配撞色妝容出鏡，不過網友評價卻是相當兩極。

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals請到王嘉爾、陳奕迅演繹ERA系列鞋款。（圖／品牌提供）

adidas Originals為了致敬90年代經典，再次推出ERA系列包含OZWEEGO、LXCON與全新HAIWEE鞋款，以經典跑鞋結合街頭文化，平衡復古元素與未來感設計。男款由王嘉爾與陳奕迅拍攝形象照，兩人換上街頭風穿著呼應鞋款大膽色彩，陳奕迅身穿adicolor經典大LOGO紅白色系服裝；王嘉爾則以整身銀綠色金屬感服裝搭配黑底紅線OZWEEGO鞋款，帥氣形象難以招架。

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲Angelababy以全身天藍色運動衫，NT$2,890；搭配淡紫色HAIWEE鞋款出鏡，NT$3,290。（圖／品牌提供）

品牌更請到了藝人Angelababy與楊冪示範女生鞋款，為了迎合前衛風格，Angelababy以全身天藍色運動衫搭配淡紫色HAIWEE鞋款出鏡，然而頭上綁起了以往少見的三股辮造型，加以兩側瀏海修飾臉型，搭配一抹紅唇，即便五官無可挑剔髮型仍是相當難懂。

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲楊冪綁起丸子頭搭配彩色繩裝飾，OZWEEGO W NT$4,290。（圖／品牌提供）

在同一風格下拍攝的女星楊冪，則是運用鮮艷的彩色繩結充當髮飾點綴在丸子頭上，搭配雙手叉腰的姿勢展現俏皮氣息。不過畫面一公開仍是引起網友兩極化評論，部分網友認為「造型很特別」、「顏值還是在」，當然也存在負面聲浪「不適合」、「一言難盡」。

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關鍵字：

Adidas Originals, Angelababy, 楊冪, 王嘉爾, 陳奕迅, ERA
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