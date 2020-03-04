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粉紅控必收！THREE推出超萌眼唇組，絕美漸層太逼人

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▲超萌眼唇組合，春季要搶先入手。（影／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉 / 台北報導

每年的3月3日，THREE都會推出獨具巧思的限定彩妝組，回饋給愛美的女性。今年的眼唇限定組，有如爛漫秘境中的花朵，4色眼影盒完美呈現春季多樣表情，搭配討喜的清新珊瑚唇蜜，信手拈來就是魅力。

▲▼少女心爆發！THREE推出超萌眼唇組。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼少女心爆發！THREE推出超萌眼唇組。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲粉嫩的春色組合，十分討喜、

外盒以湖水綠搭配手繪花朵，從視覺就帶來春天的消息。內含4色不同質地的春色，包括粉紅羽毛、甜蜜焦糖、春季草木和櫻色繁花，多色疊擦即可打造迷人的粉紅棕色眼眸，其中特別的草木綠，可以當作眼頭打亮，或是可以薄塗一層當作眼窩底色，一掃暗沉。

▲▼少女心爆發！THREE推出超萌眼唇組。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲4色可隨心情混搭，變化度很高。

魅光幻眸眼彩盒，融合粉色及綠色以凸顯春日甜蜜，依照疊搽方式的不同，打造幹練神情並展現不同表情。

▲▼少女心爆發！THREE推出超萌眼唇組。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲唇蜜塗一層透明，層疊則能顯現飽和色。

除了四色眼影盒之外，組合內搭配的是水潤光澤的清新珊瑚色，完全不挑膚色、唇色，水光讓雙唇看起來更豐潤，不需技巧就能擁有讓人羨慕的美唇。

▲▼少女心爆發！THREE推出超萌眼唇組。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲THREE 魅光指彩，限定6色，600元。

隨著眼唇限定組合，THREE同步推出春色甲彩，豔麗色彩融繪於雙手，以巧妙愉悅平衡，打造日式春日表情。一口氣推出6色有如糖果的半透明甲彩，其中一色為金色亮片，可自由疊擦於任何色之上，點綴些許華麗感。

▲▼少女心爆發！THREE推出超萌眼唇組。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲THREE 春漫覓境眼唇組，2,950元。

關鍵字：

THREE, 限定組合, 春彩
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