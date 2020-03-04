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凱特王子妃綠到底造訪愛爾蘭　險與碧翠絲公主撞衫

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▲威廉王子與凱特造訪愛爾蘭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子（右）與凱特抵達愛爾蘭進行首次官方行程，夫妻倆均以綠色元素裝扮呼應愛爾蘭的經典色。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特昨抵達都柏林，展開為期3天的愛爾蘭之行，夫妻倆首度以官方名義造訪，有默契以綠色元素的穿搭，表達對此「翡翠之島」的敬意，凱特尤其一身綠到底，內穿約6萬元花洋裝、外罩祖母綠色的合身剪裁長大衣，深淺色調的綠展現層次感。

▲威廉王子與凱特造訪愛爾蘭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特（左）與愛爾蘭第一夫人Sabina Higgin話家常，她穿祖母綠色Catherine Walker大衣。（圖／美聯社）

綠色幾乎與愛爾蘭畫上等號，遍布三葉草、國旗都可見綠色蹤跡，第一站先與愛爾蘭總統Michael Higgins夫婦會面的威廉王子，特別打上綠色領帶，呼應凱特子祖母綠色的Catherine Walker大衣，而凱特同時搭配義大利出生、現居倫敦的設計師Alessandra Rich洋裝，擅長精品混搭評價的她全身服裝超過10萬元，但手拿包價格親切多了，是約4300元的L.K.Bennett綠色麂皮手拿包。

▲威廉王子與凱特造訪愛爾蘭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特穿Alessandra Rich洋裝，約60,000元。（圖／美聯社）

▲威廉王子與凱特造訪愛爾蘭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特使用L.K.Bennett綠色麂皮手拿包，約4,300元。（圖／美聯社）

緊接著威廉王子夫婦造訪健力士啤酒廠（Guinness），凱特換上閃耀金屬光澤感的綠色The Vampire's Wife洋裝，走動之間充滿律動感且閃閃發光，再次擄獲目光，一度被媒體誤認與威廉王子堂妹碧翠絲公主撞衫了，但裙襬設計略有不同，讓兩位皇室成員免於出糗。▲威廉王子與凱特造訪愛爾蘭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特（左）與威廉參觀健力士啤酒廠時，換上The Vampire's Wife金屬光澤感洋裝約61,000元。（圖／美聯社）

▲▼ 碧翠絲公主 。（圖／達志影像）

▲碧翠絲公主（右）去年穿過與凱特綠色金屬光澤洋裝極為相似的設計。（圖／達志影像）

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關鍵字：

愛爾蘭, 凱特, 王子妃, 威廉王子, 碧翠絲公主
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