「影響2萬人」PUMA 螢光夜跑確定停辦！　官方忍痛：防疫優先

▲PUMA 螢光夜跑於今（4日）一早通過官方宣佈停辦。（圖／翻攝自官網、品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導 圖／翻攝自官網、品牌提供

新冠肺炎（COVID-19）影響之大，原定於4月4日台北及11日高雄所舉辦的「 2020 PUMA 螢光夜跑」將會有兩萬多名跑者集聚，今（4日）一早通過官方宣佈：「停辦2020年度賽事，對前線人員致上最深的敬意。」

新冠肺炎持續蔓延，連帶影響跑友盛事「 2020 PUMA 螢光夜跑」，該活動將於4月4日台北及11日高雄舉辦，吸引兩萬多名跑者以抽籤方式報名參賽場面相當盛大，不料卻因為疫情影響於今早確定喊卡，PUMA在官方聲明中提到：「由於疫情在國際間持續延燒，並發生多起因大型群聚活動造成大規模人傳人疫情的憾事，在不可抗力因素下，決議忍痛宣佈停辦 2020 年度PUMA 螢光夜跑，大會並將退回跑者全額報名費用。 PUMA 與全國一同致力防疫，並對前線人員致上最深的敬意。」

另外，跑友也可通過 3月11日（三）14：00 在 PUMA 螢光夜跑活動官網與 LINE 官方帳號正式公告退費登記系統連結，且即刻啟動退費申請登記作業，以利完成退費程序，具體詳見官網查詢。

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