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男生都該注意！這10句話說出口　可愛女友一秒翻臉

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@heybiblee、@hyunah_aa、@mi0___o

情侶相處總會因為一些小事爭吵，男友甚至就是這麼「一句話」就可以惹怒女友，但有時也不能怪女生脾氣差愛生氣，因為有些話對女生來說真的特別刺耳，只能呼籲眾男生們盡量避免以下不經大腦的10句話，才能防止可愛的女友一秒斷線：

＃「怎麼又在吃」

女生就是一個嘴饞的動物，一下想吃這個一下想吃那個，生活中超過大半的樂趣都來自食物，如果唸她：「怎麼又在吃？」聽起來就像是：「這麼胖了還在吃。」不僅打斷了幸福的進食過程，還等同嫌棄了她的外表，非常有可能引起暴怒。

▲女友暴怒。（圖／翻攝自IG）

＃「這本來就是女生要做的啊」

某些男生因自己的習慣，心裡可能認為某些事就是要女生來做，不管是煮飯、打掃還是帶小孩，已經沒有所謂「女生該做的事」，如果脫口而出這種話，就會顯得很大男人主義。

＃「怎麼長這麼多痘痘」

愛美的女孩們每天化妝、保養，最了解自己的肌膚狀況，若是出現粉刺、痘痘問題，比誰都覺得心情煩躁，這時候男友如果還嫌棄女友皮膚變差，豈不是顧人怨？

▲女友暴怒。（圖／翻攝自IG）

＃「為什麼這麼愛生氣」

＃「為什麼這麼愛哭」

當女生生氣、難過哭泣時，一定有個原因，就算男友Get不到觸發的點，也不應該指責女生的情緒，而是應該問自己是不是做錯了什麼、發生了什麼事，好好安慰才是。

＃「化了跟沒化還不是一樣」

許多男生可能都有等待女友化妝出門的經驗，雖然有時可能要等很久，但也不要不耐煩說出：「化了跟沒化還不是一樣。」女孩們認真打扮的出發點都是希望自己看起來漂漂亮亮，好看的出門約會，如果認真化了妝還被罵，誰不會生氣？

▲女友暴怒。（圖／翻攝自IG）

＃「我前女友不會這樣」

其實不管男生女生都一樣，都不該在彼此面前搬出前任比較，戀情屬於兩個人，與已經離開的其他人都沒有關係，沒必要牽扯進來。

＃「那個女的好正」

再來也是所有女生的地雷，就是絕不要在女友面前稱讚其他女生，即使臉上笑笑的，其實心裡是既生氣又受傷的。

▲女友暴怒。（圖／翻攝自IG）

＃「你有什麼好累的」

男生們認真工作是很辛苦沒錯，但現在大部分的女生也有自己的一番事業，經濟上不依靠另一半，如果男生覺得「自己都沒喊累了，女友有什麼好累的」，那可就大錯特錯了，當女人比當男人累一百倍。

＃「好像變老了」

前面也有提過了，女生的肌膚狀況自己最了解，被批評外表的話肯定會在心裡升起一把火，男人還是不要多嘴的好。

▲女友暴怒。（圖／翻攝自IG）

►男生最怕女友說這8句話：我沒有生氣、可不可以成熟點

►日本男生揭露：決定女生「第一印象」的因素TOP5

關鍵字：

男女, 感情, 生氣, 女友地雷
fashion.net

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