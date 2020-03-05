Victoria Beckham x Reebok迎來第三波　貝嫂秀零贅肉長腿，輕鬆駕馭單車褲

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自2019年進行首次合作後，便不斷保持雙方關係的「貝嫂」維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）與Reebok，如今迎來第三波聯名系列，當中雙方將時尚融入運動服飾，進而打造一門真正的藝術。同時，貝嫂還在和家人的滑雪之旅中，實際測試最新的單品，喜愛中性設計的人，絕對要手刀買一波啦！

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria Beckham（@victoriabeckham）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 28 日 上午 8:17 張貼

由貝嫂攜手Reebok三度打造的「Veebok」系列，受到加州衝浪文化的啟發，將溫暖、柔和的橘色調定為貫穿系列的主要色彩，並以1990年代寬鬆的運動服為設計主軸，打造出防風外套、帽T、運動內衣、單車褲等單品。

▲受到加州衝浪文化的啟發，將溫暖、柔和的橘色調定為系列的主要色彩。（圖／翻攝自IG@victoriabeckham）







▲以寬鬆的運動服為主軸，打造出防風外套、運動內衣、單車褲等單品。（圖／翻攝自IG@victoriabeckham、Reebok官網）

另外，針織單品為此次聯名的亮點，採用透氣的棉與絲綢製成，使得針織背心、短褲具有復古氣息。除了上述提到的日常穿搭單品外，該系列還提供多款配色的緊身褲、帽款、包款以及襪子，前兩次聯名沒能順利入手的朋友，這次一定要把握！

▲該系列還提供緊身褲、帽款、包款以及襪子。（圖／翻攝自Reebok官網）

與此同時，南韓熱門品牌KANGHYUK與Reebok共同打造的聯名鞋款Premier Modern，也在二月公布完整的設計樣貌。該鞋款以經典的Reebok Premier Classic為藍本，並大量運用TPU支撐面料讓外觀有更清晰的線條，最後在於鞋後跟處印上「KANGHYUK」字樣來凸顯聯名辨識度。

▲KANGHYUK與Reebok攜手推出的Premier Modern。（圖／翻攝自KANGHYUK）

KANGHYUK X Reebok聯名系列，將會於今年夏天發售，有興趣的朋友，記得多加關注發售消息。

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