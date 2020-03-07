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Tiffany搶攻小資族　銀戒鑲小鑽2萬有找

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▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany發表Return to Tiffany新珠寶，與其他系列混搭很時髦。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

熱愛Tiffany & Co.銀飾的時尚迷又有新鮮貨了！自1969年問世的Return to Tiffany系列推出純銀打造的全新寬、窄版手環、手鍊與戒指，銘刻讓人莞爾的「Please Return to Tiffany & Co. New York」字樣並點綴小鑽，戒指不到2萬元便能入手，瞄準小資族荷包。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Return to Tiffany推出寬窄版手環、純銀鑲鑽窄版手環（右）26,500元。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）
▲Return to Tiffany純銀鑲鑽窄版戒指（上）17,000元。

Return to Tiffany系列最早源自一款球型鑰匙環，上面有購買者的獨立編號，若是鑰匙環不慎遺失，只要拾獲者送回Tiffany，便能依編號找出失主將鑰匙歸還，有趣的設計不斷延伸出多款材質與樣式，最新的純銀寬、窄版手環與戒指
都鑲有小鑽，可同系列疊戴，亦可與其他系列混搭，穿搭變化性高；而心型吊牌設計的手鍊，新添紅色手繪感「love」字樣，更顯活潑。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Return to Tiffany Love字樣純銀手鍊，14,500元。

同樣以銀藝著稱的丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen），則以雕塑美學呈現最新作品CURVE系列，與品牌長期合作的設計師蕾姬歐芙嘉（Regitze Overgaard）從雲發想，運用純銀或結合K金打造出優雅弧線構成的立體珠寶，沒有閃亮的寶石，單純以簡約純粹的線條呈現美感，正是喬治傑生的魅力所在。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴喬治傑生CURVE手環相當大器。（圖／喬治傑生提供，以下同）

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲喬治傑生CURVE系18K金純銀雙色鍊墜（左）10,200元，CURVE純銀戒指9,100元。

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, Georg Jensen, 喬治傑生
fashion.net

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