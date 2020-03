Tiffany搶攻小資族　銀戒鑲小鑽2萬有找

▲Tiffany發表Return to Tiffany新珠寶,與其他系列混搭很時髦。(圖/Tiffany提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

熱愛Tiffany & Co.銀飾的時尚迷又有新鮮貨了!自1969年問世的Return to Tiffany系列推出純銀打造的全新寬、窄版手環、手鍊與戒指,銘刻讓人莞爾的「Please Return to Tiffany & Co. New York」字樣並點綴小鑽,戒指不到2萬元便能入手,瞄準小資族荷包。

▲Return to Tiffany推出寬窄版手環、純銀鑲鑽窄版手環(右)26,500元。



▲Return to Tiffany純銀鑲鑽窄版戒指(上)17,000元。



Return to Tiffany系列最早源自一款球型鑰匙環,上面有購買者的獨立編號,若是鑰匙環不慎遺失,只要拾獲者送回Tiffany,便能依編號找出失主將鑰匙歸還,有趣的設計不斷延伸出多款材質與樣式,最新的純銀寬、窄版手環與戒指

都鑲有小鑽,可同系列疊戴,亦可與其他系列混搭,穿搭變化性高;而心型吊牌設計的手鍊,新添紅色手繪感「love」字樣,更顯活潑。

▲Return to Tiffany Love字樣純銀手鍊,14,500元。

同樣以銀藝著稱的丹麥品牌喬治傑生(Georg Jensen),則以雕塑美學呈現最新作品CURVE系列,與品牌長期合作的設計師蕾姬歐芙嘉(Regitze Overgaard)從雲發想,運用純銀或結合K金打造出優雅弧線構成的立體珠寶,沒有閃亮的寶石,單純以簡約純粹的線條呈現美感,正是喬治傑生的魅力所在。

▲模特兒佩戴喬治傑生CURVE手環相當大器。(圖/喬治傑生提供,以下同)



▲喬治傑生CURVE系18K金純銀雙色鍊墜(左)10,200元,CURVE純銀戒指9,100元。