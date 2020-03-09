BAPE聯手Levi's把牛仔外套一分為二　4種拼法隨意玩

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BAPE（A Bathing Ape）才剛發布與Coach的聯名系列，並找來木村光希演藝系列單品後，緊接著登場的是和百年丹寧老牌Levi's的第二波合作，本次雙方採用拼接為主題，將各自標誌性的單品結合，像是讓Type III牛仔外套與Camo迷彩印花設計置換，同時融入邁阿密代表性的「南灣配色」，創造超亮眼的限定單品。

在 Instagram 查看這則貼文 A BATHING APE®（@bape_us）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 上午 9:00 張貼

去年底BAPE正式登陸美國南部大城邁阿密，並帶來一系列的限定單品，其中就包括以粉、藍兩色為主調「南灣迷彩」單品，如今與Levi's的第二波合作，BAPE再次將南灣迷彩帶回，並運用拉鍊元素打造拼接概念，使兩款外套能夠自由重組，進而開發出4種不同的穿法。

▲雙方帶來一般款與南灣迷彩配色的牛仔外套。（圖／翻攝自IG@bape_us）







▲兩款外套能夠自由重組，進而開發出4種不同的穿法。（圖／翻攝自IG@bape_us）

BAPE X Levi's第二波聯名系列，預計將於美國時間3／6、3／7獨家在Levi's Miami Haus發售，定價為美金250元（約台幣7,500元）。

此外，BAPE近期除了與Levi's、Coach聯名外，在2月中旬也有和暗黑潮流代表mastermind JAPAN合作，並於東京新宿伊勢丹百貨開設期間限定店，當中不僅有雙方聯手打造的單品，還有和Alpha Industries、Medicom Toy、Reebok等品牌合作的限定單品，不過，目前限定店已經結束營業，想要入手的話，僅能網路上尋找哦！

在 Instagram 查看這則貼文 A BATHING APE® OFFICIAL（@bape_japan）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 12 日 上午 9:00 張貼

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