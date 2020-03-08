fb ig video ETtoday search mobile

辦公室最髒的5個地方！上班族常忽略　使用要小心

> >

▲Her和她 辦公室。（圖／Unsplash）

▲辦公桌東西多，很容易藏污納垢。（圖／Unsplash）

文／C編

疫情持續蔓延，很多人每天上班都戴著口罩防飛沫，不過在辦公室還有很多容易錯失的細節，如果沒有按時消毒，其實也相當髒，小編整理了5個辦公室容易忽略的防疫小地方，每天建議消毒或是摸過之後洗手，避免沾染口鼻，並準備簡易的消毒物品，例如含95%酒精的噴霧式乾洗手，放在辦公處，方便使用。

▼▼點圖超好買▼▼

▲Her和她乾洗手。（圖／公關照）

▲HAPPY HOUSE 茶樹精油75%酒精乾洗手噴霧100mlx2，原價998元，特價299元。點我購買。

1.電腦鍵盤

電腦鍵盤因為很多凹槽，很容易藏污納垢，上班族使用鍵盤的頻率很高，手上當然也會沾染很多髒東西，建議在使用之前可以先用酒精進行消毒，或是用完之後洗手，盡量避免摸口鼻或是眼睛。

2.手機

曾有研究指出發現，手機甚至比馬桶還要髒，每天接觸空氣、粉底、手上的細菌、頭髮的油脂等等，看起來似乎沒有很多細菌的感覺、甚至還蠻乾淨的，但是卻比想像中髒得多，建議天天清潔比較安心。

3.辦公桌小物

很多人辦公桌上都會有一些小物裝飾，這些小東西通常都是放著，比較少使用，很容易積灰塵或是髒污細菌，建議定時清潔整理，讓環境清新。

▲Her和她 辦公室。（圖／Unsplash）

▲會議室、公共空間的用品，都需要清潔。（圖／Unsplash）

4.辦公室椅子

辦公室椅子，尤其是會議室的椅子，使用頻率高、使用的人也多，在很多人坐過之後，其實相當髒，建議使用時拖拉椅背，避免接觸椅墊，減少髒汙沾染到手上，勤洗手是另一個重要關鍵。

5.辦公桌、會議桌、餐桌

會議桌、餐桌都是多人共用，若是沒有定時清潔，也容易藏污納垢，建議使用前先用75%的酒精消毒清潔，擦過之後再使用，降低病菌散播機率。

▼▼點圖超好買▼▼

▲Her和她乾洗手。（圖／公關照）

▲HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手噴霧100mlx2，原價998元，特價319元。點我購買。

▼▼點圖超好買▼▼

▲乾洗手。（圖／品牌提供、翻攝自 ＩＧ）

▲HAPPY HOUSE 茶樹精油乾洗手（凝膠式）100ml x2，原價998元，特價319元。點我購買。

關鍵字：

武漢病毒, 武漢肺炎, 肺炎, 乾洗手
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

南韓出「魚糕湯茶包」隨時隨地都可以泡來喝　搭配便當最對味

南韓出「魚糕湯茶包」隨時隨地都可以泡來喝　搭配便當最對味

卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了

卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了

小S、Ella不怕素顏還散發女神光　背後功臣竟是同一瓶

小S、Ella不怕素顏還散發女神光　背後功臣竟是同一瓶

別再浪費妳手上的精華液！5種超實際用法一次學會 櫻花妹洗版IG！超美的玫瑰浮雕腮紅、黃色貓咪唇膏 粉紅控暴動起來～Jo Malone日本櫻花限定香水、TOM FORD粉管唇膏有夠美 美爆！GA推出「午夜藍」氣墊粉餅　韓妞已經瘋搶一波 拍照不用再套濾鏡！上鏡3步驟打造奢華奶油肌 走路姿勢錯誤也是腿粗原因！簡單做5個動作讓妳終結胖胖腿 孫芸芸逆天長腿全露！不經意秀「涼鞋＋白襪」神穿搭　網：太狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面