辦公室最髒的5個地方！上班族常忽略　使用要小心

▲辦公桌東西多，很容易藏污納垢。（圖／Unsplash）

文／C編

疫情持續蔓延，很多人每天上班都戴著口罩防飛沫，不過在辦公室還有很多容易錯失的細節，如果沒有按時消毒，其實也相當髒，小編整理了5個辦公室容易忽略的防疫小地方，每天建議消毒或是摸過之後洗手，避免沾染口鼻，並準備簡易的消毒物品，例如含95%酒精的噴霧式乾洗手，放在辦公處，方便使用。

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1.電腦鍵盤

電腦鍵盤因為很多凹槽，很容易藏污納垢，上班族使用鍵盤的頻率很高，手上當然也會沾染很多髒東西，建議在使用之前可以先用酒精進行消毒，或是用完之後洗手，盡量避免摸口鼻或是眼睛。

2.手機

曾有研究指出發現，手機甚至比馬桶還要髒，每天接觸空氣、粉底、手上的細菌、頭髮的油脂等等，看起來似乎沒有很多細菌的感覺、甚至還蠻乾淨的，但是卻比想像中髒得多，建議天天清潔比較安心。



3.辦公桌小物

很多人辦公桌上都會有一些小物裝飾，這些小東西通常都是放著，比較少使用，很容易積灰塵或是髒污細菌，建議定時清潔整理，讓環境清新。

▲會議室、公共空間的用品，都需要清潔。（圖／Unsplash）

4.辦公室椅子

辦公室椅子，尤其是會議室的椅子，使用頻率高、使用的人也多，在很多人坐過之後，其實相當髒，建議使用時拖拉椅背，避免接觸椅墊，減少髒汙沾染到手上，勤洗手是另一個重要關鍵。

5.辦公桌、會議桌、餐桌

會議桌、餐桌都是多人共用，若是沒有定時清潔，也容易藏污納垢，建議使用前先用75%的酒精消毒清潔，擦過之後再使用，降低病菌散播機率。

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