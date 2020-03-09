幾件事比「我愛你」3個字更讓人心動　不善言辭的你也能表達心意

▲交往時的舉動，有時比用說得更讓人動心。（圖／Pixabay、unsplash）

編輯／借借

不諱言的在感情中，「我愛你」這3個字確實是有魔力的，也許你不想天天掛在嘴上將它說出口，對某些人來說，這不是件容易做到的事，但其實愛情也能透過行動表達，在日常生活的舉止上用幾種方式訴說你珍惜對方，有時比「我愛你」3個字更令人心動。

為她做晚餐

為自己心愛的人下廚，雖然可能不特別，但卻是件浪漫的小事，有時女生陶醉的不在你做出什麼美好料理，而是看著你想為他做菜而忙進忙出的背影。

帶她去旅行

很多人說一起旅行是戀人的「關卡」，想帶對方去旅行也意味著你想與對方製造更多獨特回憶，一起面對旅行中的種種，秀出你為對方的包容，也是一種情感的催化劑。

脆弱的時候在她身邊

無論讓他心情沮喪的原因是什麼，花時間陪在她身邊，是一種體貼的做法，代表你願意接收她的負面情緒，或是在對方身體不適時照顧她，或許當下會挺辛苦，但情感也會在日後發酵的更香醇。

給她住所的鑰匙

在許多女生的心中，能隨意進出男友的住所，也是一種認定了吧，這意味著她也是這個空間的女主人，也等同你願意讓他加入你的生活，大部分女生都會為此感動。

一起規劃未來

相較於玩樂至上的感情，一起加入規劃未來的一步，也代表這段感情是需要加入一點認真了，這對女生來說也不少的安定感，自然也是兩人感情邁向更堅定的催化劑。

最後，雖然讓女生心動的舉止有很多，但適時地說出「我愛你」的甜蜜，仍無法被任何貼心的舉動取代，每隔一段時間說聲你愛她，讓這段感情永遠保鮮吧。