巴黎時裝周／MIU MIU水鑽薄紗裝美出天際　模特M字母形狀瀏海超吸睛

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

由於新冠肺炎（COVID-19）在義大利疫情嚴重，許多人都在揣測是否會使義大利精品品牌MIU MIU取消巴黎時裝周的秋冬秀，然而MIU MIU 排除萬難，昨日已順利於充滿幾何圖案、鮮豔色彩的柱子華麗宮殿舉行2020女裝秋冬大秀。本季服裝特殊材質、羽毛、高衩連體衣以及薄紗搭配水鑽的設計元素，都相當值得注意，另外，秀場上模特兒們的「M」形瀏海造型也意外吸睛！

秀場位於巴黎耶納宮，設計團隊AMO大膽的採用新的幾何圖案、顏色和紋理，與多柱式宮殿的嚴謹性形成強烈對比，醒目的印花地板貫穿整個空間，且每根柱子都被亮粉色的LED燈圍繞，天鵝絨座椅設置在柱子下方以及場地邊緣，沿著牆壁的鏡面讓視覺無限延伸到兩側空間，在宮殿內部營造出異想天開的氛圍。

MIU MIU 2020秋冬女裝系列運用女性氣質的象徵與價值進行演繹，將女性「玩美」的理論付諸實踐，藉由服裝傳達魅力力量，各項元素呼應「華麗俏皮」主題，以下就帶大家一起來看看MIU MIU 本季有哪些值得注意的服裝系列！

剪裁利落、簡約的素面洋裝，運用了飽和搶眼的色系，並在材質上做出區別，皺皺的面料反射出不歸則微霧光，激似「錫箔紙」的視覺效果，十分獨特新穎，讓簡單洋裝不無聊。而在秋冬系列中看到極短、甚至是高衩造型的連體褲裝，也讓人眼睛為之一亮，些微的不合時宜，卻也完美呼應了MIU MIU本季展現女性魅力主題。

衣長超長的拖尾長大衣也是MIU MIU秋冬系列中的焦點之一，以不講究禮節的比例呈現，幼稚比例的延長給服裝輪廓帶來全新的突破與影響。此外，本季服裝中也可以發現許多格紋系列單品，其中將格紋運用在空氣感蓬鬆短版大衣上的造型，特別俏皮可愛，利用皮帶營造出腰身線條，時髦感激增。

秋冬季節少不了的毛皮、羽毛溫暖質料，也能在MIU MIU 2020秋冬女裝中找到，飄逸的羽毛強調的正是大面積所帶來的氣勢與大器感。而最能襯托女人味的服裝，非這幾套薄紗搭配水鑽的設計系列莫屬了，透視薄紗若影若現，遊走在危險的性感邊緣，水鑽像是水珠般參差卻又有條理的點綴其中，令人驚嘆實在是太美了。

MIU MIU 本季大秀上為模特兒上的妝容皆與身上的服裝色系相呼應，卻不過於誇張搶走焦點，不過仔細觀察，可以發現秀場上的模特兒們，大多都換上了字母「M」形狀的瀏海造型，滑順的波浪既復古又俏皮，似乎是以此呼應了品牌的名稱，意外的吸睛，為華麗大秀上增添一絲可愛氣息。

▲超模Gigi Hadid也以M字瀏海走秀。（圖／翻攝自IG@gigihadid）



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