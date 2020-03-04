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熱血沸騰！《梨泰院Class》10大金句：「起初認定不會成功，還能做什麼？」

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記者李薇／綜合報導、圖／翻攝自JTBC官網

《梨泰院Class》以復仇的劇情展開序幕，熱血沸騰的劇情走向，讓許多人看了也跟著激動起來，因此成為最近非常受到歡迎的戲劇之一，《ET FASHION》也整理10大金句，讓你回顧每段熱血的劇情細節。

＜以下有雷＞
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▲梨泰院class。（圖／翻攝自JTBC官網）

1.「雖然我說家訓是人生在世要堅持信念，但我並沒有做到，我希望你和我不同，可以過得抬頭挺胸不過我今天看來，你正實踐著這樣的生活，你讓我感到非常驕傲，以後也要繼續這樣生活下去，兒子。」

2.「雖然我不懂你的心情，但我確實明白你爸爸的心情，他絕對不會希望你，為了向那個傢伙報酬，而毀了自己的人生。」

3.「信念，野心，只是那些一無所有的人，想守住自尊心所使用的詞語，若你沒有獲得利益，那就只是固執和血氣方剛而已。」

▲梨泰院class。（圖／翻攝自JTBC官網）

4.「要是我下跪，世界會變得輕鬆一點嗎？為什麼大家這麼愛叫我下跪？不過，我是你的兒子。」

5.「警察的職業就是要守護法律，警察要比任何人都清廉正直，那才是我所夢想與尊敬的警察。」

6.「忍耐這一次、最後一次，就這樣一次又一次，雖然當下會很好過，那些忍讓，會讓人改變。」

▲梨泰院class。（圖／翻攝自JTBC官網）

7.「就算我天生就一無所有，但我想擁有的東西很多。」「可是前科犯沒有一間公司願意用啊！」「你覺得濟貧窮又低學歷的罪犯就不能工作嗎？若起初就認定不會成功，那還能做什麼？當然要先做了再說啊！」

8.「我說過了，不要在乎我，無論你做什麼，我都不在意，為了讓你不在痛苦，我會毀掉張家的，我會讓妳安心辭職的。」

9.「適可而止，放棄吧，不可能，固執、血氣方剛，是我人生的本質。既然露餡了，我再告訴你一次，也許緩慢，但是我按部就班，我的最終目標是你！」

10.「看在朴部長的份上？別開玩笑了，你能為我爸做的事情，就只有下跪，受到應有的懲罰。」

▲梨泰院class。（圖／翻攝自JTBC官網）

關鍵字：

梨泰院class, 朴敘俊, 金多美, 梨泰院, 韓劇, 戲劇
fashion.net

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