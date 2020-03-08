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奶油配色Off-White來了！裝上Air Jordan吊飾　躍升高顏值四代戰靴

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編輯／Duke

曾在Virgil Abloh個人藝術展「FIGURES OF SPEECH」現身的Off-White X Air Jordan 4，近日意外出現於Virgil Abloh腳上，此舉不經讓人猜想是否迎來全球發售，如今透過球鞋網站House of Heat的消息指出，除了Virgil Abloh腳上的奶油配色之外，就連經典色調「Bred」也會同步推出，並且時間將落在8月份，各位朋友可以開始存錢囉！

▲Off-White X Air Jordan 4。（圖／翻攝自Hypebae、Karl Hab、IG@konas94）

▲Off-White X Air Jordan 4，意外出現於Virgil Abloh腳上。（圖／翻攝自Karl Hab）

去年於MCA Chicago博物館舉辦的「FIGURES OF SPEECH」為Virgil Abloh的個人展，當中展出許多他過往的設計，像是Pyrex Vision以及聯名Nike「The Ten」系列的樣本鞋，而主角Off-White X Air Jordan 4便是其中之一。

▲Off-White X Air Jordan 4。（圖／翻攝自MCA Chicago）

▲Off-White X Air Jordan 4。（圖／翻攝自Hypebae、Karl Hab、IG@konas94）

▲FIGURES OF SPEECH展出許多Virgil Abloh的設計，其中包括Off-White X Air Jordan 4。（圖／翻攝自Hypebae、MCA Chicago）

由Virgil Abloh打造的Air Jordan 4除了保留鞋款的經典設計外，還加入「Air」字樣、泡棉鞋舌、半透明物料等Virgil Abloh拿手的元素，並且就設計手法來看，似乎與2／29發售的Off-White X Air Jordan 5如出一轍，不過，待正式發售時，鞋款設計是否會做出改變，有待日後官方的證實了。

▲Off-White X Air Jordan 4。（圖／翻攝自Hypebae、Karl Hab、IG@konas94）

▲設計手法來看與Off-White X Air Jordan 5相似。（圖／翻攝自IG@konas94）

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關鍵字：

VirgilAbloh, Off-White, AirJordan4, Bred, MCA, Chicago, PyrexVision, Nike, TheTen
fashion.net

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