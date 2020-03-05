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「人間香奈兒」Jennie辣露螞蟻腰跟細腿　原來瘦身都靠這兩步

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▲Jennie。（圖／jennierubyjane IG、HIGHCUTSTAR IG） 

▲Jennie辣露小蠻腰。（圖／HIGHCUTSTAR IG）

記者李薇／綜合報導

南韓BLACKPINK成員Jennie高級的厭世臉，不但自己出SOLO，也深受時尚大牌的喜愛，經常出席各大時裝周場合，最近她又為品牌CK拍攝畫報，只見她身穿CK的T恤搭配簡約的牛仔褲，露出賢白皙的大腿以及螞蟻腰，性感又好看。

▲Jennie。（圖／jennierubyjane IG、HIGHCUTSTAR IG） 

▲Jennie性感的雙腿。（圖／HIGHCUTSTAR IG）

Jennie最近登上南韓雜誌《HIGH CUT》封面，只見她身穿黃色短版長袖T恤、底下搭配黑色牛仔褲，雖然是很簡約的穿搭，但因為露出小蠻腰，因此看起來更加性感優雅；另外一套更是直接露出性感的纖細雙腿，若隱若現的性感，更加展現出她的好身材。

 ▲Jennie。（圖／jennierubyjane IG、HIGHCUTSTAR IG）

▲Jennie本來身材就很不錯。（圖／jennierubyjane IG）

要像Jennie一樣擁有完美纖細的身材，運動當然是不能少的，除了大量的跳舞運動之外，她還會做空中瑜伽瘦身，鍛鍊出更加結實的身體曲線，難怪Jennie幾乎都沒有小腹，可以說是螞蟻腰等級，腿部的線條也非常修長。

 ▲Jennie。（圖／jennierubyjane IG、HIGHCUTSTAR IG）

▲Jennie在飲食上也避免重鹹。（圖／jennierubyjane IG）

除此之外，在飲食上也會盡量避免重鹹的食物，以免過度的鹽分囤積在身體，通常吃宵夜也會揪團員一起來享用，這樣就可以減少自己吃的量，但同時又可以享受到美食，當然最重要的還是把冰箱盡量清空，不要留存太多食物，就會降低想吃的慾望。

關鍵字：

Jennie, CK, HIGH CUT, 雜誌, 封面, 日韓穿搭
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