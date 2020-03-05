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孫芸芸露鎖骨性感又青春　同一套搭寶格麗珠寶秒變貴婦

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▲▼孫芸芸 。（圖／公關照）

▲孫芸芸背剛入手的CELINE花卉圖案包款。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

凍齡外貌驚豔老外的孫芸芸，是時尚老手，近日穿著露鎖骨的毛衣搭配丹寧熱褲，背著剛入手的CELINE花卉包，微微性感又青春洋溢；同一套服裝，另有貴氣穿搭，她試戴全台唯一一套的寶格麗（BVLGARI）古幣珠寶，立刻變身貴婦，她不忘標註微風廣場，表明想買別跑錯地方，把握機會賣力替夫家宣傳。

▲▼孫芸芸 。（圖／公關照）

▲孫芸芸試戴全台一套的寶格麗古幣珠寶，特別標註微風廣場替夫家宣傳。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸佩戴的寶格麗MONETE系列古幣鑽石手鐲與頸鍊，各鑲嵌一枚古幣並搭配密鑲美鑽，是極具個性的設計。寶格麗自1960 年代起就把古幣鑲飾在珠寶上，連結發源地羅馬的輝煌歷史，對品牌而言，具千年歷史的古幣就像寶石一樣珍罕，因為數量只會越來越少，每一件作品都彌足珍貴。

▲▼ 寶格麗BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗MONETE系列古幣鑽石手鐲，1,109,000元。（圖／品牌提供）

 

▲▼ 寶格麗BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗MONETE系列古幣鑽石頸鍊，1,901,000元。（圖／品牌提供）

孫芸芸是寶格麗的忠實粉絲，因為她小時候曾養蛇也愛蛇，因此難敵寶格麗Serpenti蛇珠寶的誘惑，擁有多件收藏，當中存在感最強烈的是約600萬元的Serpenti Misteriosi Pallini頂級珠寶腕錶，18K玫瑰金圓珠購的雙圈蛇身，蛇首與蛇尾均鑲嵌美鑽，相當霸氣。

▲▼孫芸芸 。（圖／公關照）

▲孫芸芸收藏約600萬元的寶格麗Serpenti Misteriosi Pallini頂級珠寶腕錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

關鍵字：

孫芸芸, 寶格麗, BVLGARI
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