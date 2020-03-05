不安膚況必備！Aesop5個神級單品，一試成主顧

▲包裝簡單、成分確實，簡約保養已成趨勢。（圖／翻攝自IG/aesopskincare、Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

疫情延燒，長時間配戴口罩已成標配，再加上忽冷忽熱的天氣來搗亂，再健康的肌膚都禁不起摧殘。口罩內空氣不流通，肌膚被包覆在濕氣和油分中，常因悶熱產生不適。當肌膚出現狀況時，記得保養「少即是多」，先舒緩鎮定才是第一要務。喜歡簡約保養的你，不能錯過的5個Aesop單品。



輕柔潔面乳，100ml，950元。

極為溫和的潔膚產品，含有以舒緩功效著稱的植物成分。潔膚過程不過多破壞具有保護作用的皮脂，可卸除不防水淡妝與空氣汙染造成的皮膚髒污。



覓靜保濕精華乳，60ml，1,750元。

清爽的保濕乳液，含有多種有效成分可協同發揮作用，鎮靜肌膚，減少泛紅，鞏固肌膚屏障，進而降低肌膚敏感肌率。

甘菊去瑕敷面膜，60ml，1,250元。

蘊含草本植物潔淨配方的黏土狀收斂面膜，痘痘和問題肌使用尤其使合。



控油，9ml，700元。

採用溫和的水楊酸，透過化學成分去角質作收斂調理，緩和痘痘之餘，不會出現脫皮情況，可於妝後定點使用。



瞬間滋潤噴霧，50ml，750元。

清爽的保濕噴霧蘊含玫瑰花瓣，可喚醒及復甦肌膚，推薦給長期配戴口罩，需要定期補充肌膚水分的人或是補妝前使用。

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