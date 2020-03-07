38女人節妳該擁有的4種享受！大口吃蔬食、放鬆之旅　找回愛自己的感覺

▲（圖／MiaCucina (My Kitchen) 粉絲專頁、Pinterest）

留住青春、守護美麗，儼然已經成為時下女性所追求的境界，當歲月毫不留情地在臉上，刻畫出「軌跡」時，我們宛如不斷在跟時間賽跑，做足各種可能扭轉局面的努力，除了多出歷練的美，更渴望找回年輕的動人樣貌。

隨著38女人節將至，發覺不知從什麼時候開始，自己也逐漸成為這個節日的一份子，已是一位充滿閱歷、剛柔兼具的新時代女性。忙碌著衝刺事業、或照顧家庭的同時，更應該好好犒賞自己、寵愛自己，充飽電後展開更精采有自信的下一階段！

享受美食：低卡蔬食餐，健康零負擔

▲（圖／MiaCucina (My Kitchen) 粉絲專頁）

好不容易到了屬於自己的節日，當然要找機會好好地大啖美味食物囉！揮別過去喜歡的燒烤、麻辣鍋，現在的妳多了養生的概念，明白要多選擇健康、無負擔的食物，來維持身體的機能。

近幾年，有越來越多蔬食餐廳，少了肉類的高熱量和油膩，取而代之的是用簡單的蔥、薑、蒜提味，或以天然食材加以混合、烹調，做出「即便是蔬食，也有葷食味道」的精隨，同時兼顧了好吃與健康兩個重要的關鍵。

享受放鬆：按摩好舒壓，促進體內循環

▲（圖／湯美岩岩盤浴粉絲專頁）

回想20幾歲較沒有後顧之憂的時候，似乎只要好好地睡一場覺，就能讓疲勞退散，伸伸懶腰又能迎接嶄新的挑戰。然而，這時候的妳肩上擔子越來越重，想要全然放鬆，已經不是睡覺、發呆就能解決的事！

趁著38女人節，和好姐妹們相約一起去按摩吧！舉凡油壓、指壓、岩盤浴…選擇一種能讓自己最舒服的方式，只管閉上眼睛休息，其餘的就交給按摩師，讓他掃去妳長時間累積下來的痠痛與疲憊。

享受保養：高端玻尿酸，此刻開始凍齡！

▲（圖／Fillerina官網）

過了35歲，可以很明顯地感受到，整個人的精神、體力已經大不如前，膠原蛋白的流失與更年期將至的威脅，時常覺得自己離「老」這個字越來越近，每當鏡子裡映出嘴角和眼角的細紋，便會出現大大的失落感。

此時，日常居家的保養就變得格外重要，在這個專屬女性的節日裡，更要買一些好的東西來寵愛自己的肌膚。說到臉部的緊緻撫紋，就一定會提到玻尿酸，它是屬於一種高分子的多醣體，具有高度保濕、保水的潤滑作用；而選購方面，可以選擇含有不同大小分子量的玻尿酸，當分子量越多元，不僅表面鎖水保濕度提升，更能深入到皮膚中，由內而外達到抗皺拉提、輕透可彈的凍齡感！

享受旅行：來一場身心靈的放鬆之旅

▲（圖／漫步在雲端的阿里山粉絲專頁）

法國小說家卡繆曾說過：「旅行能幫助我們找回自己。」證實一趟旅行，不單單只有玩樂與放鬆，而是可以透過遊覽的途中，讓心靈得以獲得紓解、並在各種體驗裡，從中挖掘自己的「內在之旅」。

38女人節正值春暖花開之時，可以選擇自己或是與家人、好姐妹，一起來一場沒有行程、自由自在的輕旅行。如果想避開春季旅遊的人潮，盡量選擇平日出發，或者安排一些人煙比較少的秘境，越是安靜悠閒，便越能達到身心靈淨化的效果喔！

回溯38女人節的由來，象徵著女權興起的代表節日，希望社會大眾能聽見女性的聲音，展現我們不管在家庭或者工作，都有著不輸男性的堅韌與毅力，擁有自信且充實得人生！因此，在這個富含意義的日子裡，就讓我們好好地享受愛自己的感覺，做一些喜歡做的事、買一些好東西慰勞辛苦的自己，一點也不為過呢！

延伸閱讀：

保養總是不起色？推薦 5 大國內外保濕聖品，讓妳降低肌齡、修復乾燥肌的彈潤光澤

Vegan 愛好者看過來！快收藏這 5 間台北蔬食餐廳，無肉全素食也可以美味又豐盛

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/