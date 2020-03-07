多吃香菇增加免疫力！中醫師分享3款家常湯品　提升身體穩定度

▲（圖／親好物官方網站）

隨著武漢肺炎疫情逐漸延燒，關於疾病最新動態、防疫知識等，都是目前大家最關心的議題。

不管面對哪種疾病，都必須要有良好的免疫力，才能有效地杜絕外在細菌、病毒的威脅。除了做好每天的防護之外，最快的方法便是從「飲食」著手！這次，我們特別針對家常菜裡常見的「香菇」為主角，請京禾中醫診所院長陳俊如，來分享香菇的好處和營養價值！

中醫論點：健脾胃、補肝腎、養顏美容

陳俊如醫師說明，香菇屬於真菌類，與中藥材裡常見的靈芝、茯苓為同一類別，此類食材皆對人體有提升免疫力、降低膽固醇的作用，含有極少量的成分可抑制腫瘤成長以及激活免疫系統。

以中醫的論點來看，香菇性味甘、平涼，能健脾胃、補肝腎、益智安神、養顏美容；其特殊香氣能促進食慾、豐富的鐵質能改善貧血，亦有防止肝硬化、穩定自律神經等功能。

提升免疫力的關鍵：香菇多糖

▲（圖／親好物官方網站）

香菇之所以能有增強人體免疫力的作用，主要是因為含有「多醣體」，它是一種存在於菇菌類的營養物質，也稱香菇多糖。陳俊如醫師解釋，香菇多糖的好處極高，能提高助手T細胞活性、增加巨噬細胞的功能、促進T淋巴細胞產生，刺激各種細胞激素分泌，活化細胞本身的作用，即可大大提升我們的抵抗力和免疫力。

除了多醣體之外，香菇中也含有多種人體必需的蛋白質、礦物質、維生素D、胺基酸等營養素，不僅味道鮮美可口，其高纖維、低熱量的特性，更是控制體重、維持腸道保健的優良食材。因此，每當有流行性疾病，或是季節交替、秋冬時節裡，很容易感冒、生病的時候，多吃一點香菇對人體是有益無害的。

多元的烹調方式，提高食材營養價值

關於香菇的烹調方法十分多元化，陳俊如醫師特別分享了以下3款提升免疫力、增強抵抗力的湯品供大家參考。

陳年老菜脯香菇雞湯

▲（圖／親好物官方網站）

古早味的陳年老菜脯是由白蘿蔔與粗鹽脫水製成，長時間的醃漬使對人體有害的細菌無法生存，進而發酵產生豐富的營養素，如膳食纖維、蔬菜酵素、鈣、鐵等。類似味噌、納豆等食材，透過微生物發酵，讓食材得以增加腸道菌的利用效率。

新鮮的白蘿蔔含有多種能分解蛋白質、澱粉、脂質的酵素，可減少消化器官的負擔，幫助人體消化並吸收營養，而陳年老菜脯經過發酵反而成為治胃痛、乾咳、中暑的天然良藥，和香菇一起煮雞湯，不僅健康且風味絕佳！

蒜頭香菇雞湯

▲（圖／Pexels@sabella Mendes）

由於大蒜含有豐富的大蒜素，能促進血液循環、防止動脈硬化與血栓的形成，降低心血管疾病發生的機率；而其中的硫胺基酸則有消炎抗菌的功效，對腸胃道中的幽門螺桿菌、真菌、病毒，皆有抑制的效果。

此外，大蒜更富有蛋白質、維生素，能協助我們修復免疫系統、提升精神、消除疲勞，是非常健康、營養的「超級食物」。一樣用煲湯的方式，煮一鍋蒜頭香菇雞湯，殺菌又能增強免疫力！

香菇南瓜排骨湯

▲（圖／Pexels@Pixabay）

南瓜雖然本身是「全穀根莖」屬於澱粉類，但因熱量低、膳食纖維含量高，是低醣飲食中常見的角色。另因含有豐富的礦物質，能促進人體新陳代謝和造血功能，並促成維生素B12的合成；特別的是，南瓜含有果膠，其良好的吸附性可以沾黏、消除掉人體中的有害物質，達到解毒的效果。

家中如果有小孩，不習慣香菇的香氣，則很適合將南瓜和豬小排加入一起燉煮，便成為一道清甜好喝又營養的湯品。

陳俊如醫師表示，煲湯的香菇多為乾香菇，泡發時記得用溫冷水，不要用超過攝氏80度的水浸泡，會流失香菇的營養素。至於泡開後的香菇水也不要丟棄，不僅是風味極佳，許多營養物質也會溶入水中，建議一起烹煮食用。

由此可知，香菇是提升我們免疫力、補充元氣，增加人體各項所需的好食物。不過，陳俊如醫師也提醒，香菇普林含量偏高，痛風或尿酸較高者，便不宜食用；而香菇性膩滯，食用過量也容易有消化不良、胃痛的情況發生，若本身有這些問題的人，則要自行注意食用量，不要一次吃太多。

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