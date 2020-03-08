今年必須購買的5件單品！衣服挑選百搭款　輕鬆省下治裝費

新年的到來，除了在打掃的過程中我們學會衣櫥的 “斷捨離” 外，我們更希望自己在新的一年裡能實踐去年還沒完成的願望...那就是 “省”！各大時尚品牌近幾年除了用大量的包讓每個女孩沈迷外，服裝單品也不斷推陳出新，該如何在包袋及服裝攻擊之下，省下一筆錢，不妨可以考慮針對衣櫃的服裝單品做調整！







衣櫃裡的服裝單品除了內搭的白 Tee 及襯衫外，還有什麼樣的單品可以讓妳穿一整年都不過時？儂編這裡整理了五大單品，讓妳在新年購衣時做參考，這些服裝品項不只是時裝周上街拍的常客，它還可以是妳日常穿搭最好的利器！



成套西裝





在上班時一套完美的西裝絕對可以讓妳用幹練的姿態稱霸職場，但過去許多人總會教妳用一件西裝外套做混搭，但近幾年不難發現成套西裝的趨勢回歸，上下身穿統一色系的西裝，只要隨便配上一款時髦的包，想讓同事多看妳一眼一點都不難。



窄身牛仔褲





這幾年除了寬鬆的媽媽牛仔褲走在趨勢上，其實被穿到爛的緊身牛仔褲一直都沒有退燒的跡象，相較於寬版牛仔褲一失手可能會讓妳有五五身的風險，緊身牛仔褲除了能突顯曲線外，還能有腿長的效果，如果想跟上 “紮衣服” 的風潮，那選一款高腰款式就能簡單解決。



寬鬆毛衣





到了冬天誰能抗拒毛衣？但什麼樣的款式永遠都會在冬天時出現在陳列架上？「寬鬆粗針」這四個字請牢牢記在腦海裡，寬版鬆身的剪裁，加上粗針織的設計，是每次一入冬就會在商場跟妳 Say Hi 的服裝單品，如果想在今年挑一件毛衣，只要抓住鬆身粗針織的原則，並挑選一件羊毛成份高質料好的材質，妳想穿到 2021 年冬天絕對沒問題。



黑色踝靴





踝靴！踝靴！踝靴！這麼重要的單品妳鞋櫃裡還沒有嗎？每個女孩一生中都應該購入一雙粗跟的黑色踝靴，不管是什麼樣的搭配，黑色踝靴都能完美制霸妳每一套造型，此外，挑選粗跟的款式還可以讓妳走一整天都沒問題。



運動小白鞋





如果妳覺得鞋櫃裡有幾雙球鞋，就能稱作是跟上時代的話，那請檢查一下妳有沒錯過小白鞋！流行好幾個季度的運動小白鞋，已經像是鞋櫃裡的基本款一樣，沒有兩三雙做替換真會讓人不安，如果妳面對商場上千千萬萬的球鞋還拿不定主意的話，那請放眼找尋白色面積最多的那雙，因為它將會是帶妳穿出時髦姿態最美的鞋款。



領完年終正在考慮購物清單嗎？如果妳沒頭緒的話請先把這五大單品考慮進去，因為她們百搭的程度絕對可以為妳省一筆治裝費。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest



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