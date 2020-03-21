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愛喝咖啡該注意的3件事！專家：深焙比較不傷胃、配甜食很NG

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▲▼ 喝咖啡怕胃食道逆流？專家說：「選深焙、避開陷阱組合」咖啡控一定要懂！ 。（圖／Bella儂儂提供）

對於咖啡控來說，一天一杯咖啡已經是家常便飯，沒有用咖啡開啟一天還會渾身不在自在，除了提神醒腦以及放鬆功效，咖啡更是「綠原酸」含量最高的飲品，勝過其他蔬果中的含量，有助釋放情緒、維持代謝、幫助減重，更具有令人驚豔的抗氧化能力，被醫學證實對人體好處多多。

喝咖啡配甜食容易胃食道逆流？

▲▼ 喝咖啡怕胃食道逆流？專家說：「選深焙、避開陷阱組合」咖啡控一定要懂！ 。（圖／Bella儂儂提供）

很多人喝咖啡都習慣搭配甜食一起享用，苦甜口感交織在一起超幸福，但千萬別忘記，其實這樣的吃法很容易導致胃食道逆流！尤其對於三餐時常不正常的上班族來說，咖啡和甜食是很常見的陷阱組合。

▲▼ 喝咖啡怕胃食道逆流？專家說：「選深焙、避開陷阱組合」咖啡控一定要懂！ 。（圖／Bella儂儂提供）

對此，營養師周佑庭解釋，含有咖啡因的食物或飲品會減低下食道肌肉張力，降低食道閉鎖能力；而甜食則會促進大量胃酸分泌，提高胃部的酸度，讓胃部內容物的腐蝕性增強，一旦發生胃食道逆流，就會更不舒服。以下就來提供咖啡控喝咖啡不怕傷胃的妙招！

咖啡控該這樣喝！

▲▼ 喝咖啡怕胃食道逆流？專家說：「選深焙、避開陷阱組合」咖啡控一定要懂！ 。（圖／Bella儂儂提供）

除了咖啡因之外，咖啡內含有一種名為NMP（N-methylpyridium）的活性物質，可阻斷胃部細胞產生過多鹽酸，以此降低胃部不適。但有趣的是，NMP必須透過「烘焙程序」才能產生，烘得愈深含量愈多，對此，奧地利維也納大學營養暨生理化學系教授 Veronika Somoza 表示，「深焙咖啡中NMP含量可能是淺焙的兩倍以上。」這也代表喝深焙咖啡比較不傷胃。

想喝拿鐵補鈣？

▲▼ 喝咖啡怕胃食道逆流？專家說：「選深焙、避開陷阱組合」咖啡控一定要懂！ 。（圖／Bella儂儂提供）

很多無法接受咖啡苦澀感的人，會選擇加鮮奶增添滑順感，甚至以為喝拿鐵可以補鈣？對此，護理師譚敦慈也點破迷思：「咖啡中的單寧酸會阻礙鈣質吸收，如果真的想補充鈣質，應該先喝黑咖啡，隔半小時再喝牛奶才能有效果。」

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／alexisren、IG@jessicaclements、shutterstock

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

咖啡, 胃食道逆流, 甜食, 胃痛, 黑咖啡
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