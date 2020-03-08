最常打卡牛排店TOP10出爐！平價到高級通通有　生日聚餐就是要大口吃肉

聚餐慶生找不到餐廳，還是只想大口吃肉？MENU編輯從App中找出大家最常打卡的牛排店TOP10，快來看看你有沒有吃過吧！

TOP10／凱恩斯岩燒餐廳

台北

凱恩斯的特色是會幫你準備一塊加熱至400度的黃金石板，想要什麼肉就自己煎，可以自由調整熟度，且用石板烤出的牛肉更有一股特殊的香氣，鎖住肉汁，溫度不夠還可以要求換一塊石板喔！需注意因為是現烤牛肉，所以店內的油煙味會比較重。

▲（圖／美食客提供）

TOP9／牛排教父CAPSTONE STEAKHOUSE

高雄

整體裝潢以紅黑為主，略微時尚的氛圍不論約會還是慶生都很合適。肋眼牛排使用有熱度的鑄鐵盤盛裝，隨著時間經過會從三分熟漸漸變成五分的熟度，各種熟度的口感都可以一次品嚐，CP值很高。中午前往用餐只要一張小朋友就可以解決！

▲（圖／美食客Ching Lai提供）

TOP8／沾美西餐廳

台北

價位合理、服務親切，較沒有其他西餐廳難以親近的氛圍，現場還有鋼琴家伴奏，悠揚的樂聲讓整體氣氛非常悠閒。只要點選套餐皆可以在沙拉吧自由取用想吃的蔬菜，而外脆內軟的鮮鵝肝與紐西蘭牛排簡直絕配！

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

TOP7／A CUT STEAKHOUSE牛排館

台北

位於台北國賓飯店B1，「A」意指著最優秀的牛排，整體裝潢風格以高雅的紫色為主，美國極黑和牛搭配一整塊的加拿大鵝肝，鵝肝香味明顯，沒有任何腥味，與和牛一起入口讓牛肉香氣更為提升。但有人說與其他牛排餐館比起來相對價位較高，記得在午餐時段前往用餐會較為優惠喔！

▲（圖／美食客Oli Chen提供）

TOP6／來來牛排館

宜蘭／花蓮／台東

大塊牛排套餐台幣300元有找，古早味紅茶、濃湯、沙拉、甜品全都有，CP值很高。特推蒜香排餐系列，香蒜脆皮雞排上撒上滿滿蒜酥，鮮嫩雞肉外皮烤的微酥，搭配蒜酥更提味。

▲（圖／美食客Sunny提供）

TOP5／N°168牛排館

台北

餐廳位於大直維多利亞酒店的4樓，整體裝潢以黑色為主體，開放式廚房可以放心看到廚師在料理的細節。N°168牛排館獨特引進夢幻橡木烤爐，烘烤的牛排都會有獨特的爐烤香氣，熟成後的牛排內部呈現完美的粉紅色，保留軟嫩口感及外部烘烤的脆度，非常推薦。

▲（圖／美食客Piggy_foodie提供）

TOP4／教父牛排DANNY’S STEAKHOUSE

台北

2018、2019皆獲得米其林一星殊榮的教父牛排，強調給顧客教父級的品質保證。美國熟成14天肋眼牛排建議三分熟食用，切開後粉紅色的色澤令人食指大動，肉質滑嫩，入口後滿滿肉汁令你唇頰留香。中午前往用餐不到台幣1500元就可以享受！

▲（圖／美食客Ashley提供）

TOP3／莫爾頓牛排館MORTON’S THE STEAKHOUSE

台北

位於微風信義45樓的莫爾頓牛排館已有40年歷史，用餐的同時還可以欣賞大台北的夜景，氣氛十分浪漫。帶骨肋眼牛排煎至三分熟，外層用高溫炙烤，將肉汁滿滿的鎖在牛排中，大口咬下非常過癮！店家採全預約制，若想要坐窗邊位置的話記得提前前往阿！

▲（圖／美食客Lily提供）

TOP2／德州鮮切牛排TEXAS ROADHOUSE

台北/台中

店內以美式鄉村風為主，除了牛排外還有販售美式炸物、啤酒等，很適合朋友前往歡聚吃飯。招牌以手工鮮切牛排系列為主，達拉斯菲力牛排屬於較為厚實的牛排種類，較為肥厚軟嫩，口感扎實卻不會乾硬。

▲（圖／美食客Chaya提供）

TOP1／赤鬼炙燒牛排

台中／彰化／高雄

點牛排後可以自己到自助吧取用湯品及沙拉等副餐，很特別的是附餐還有三分蛋或蒸蛋可以選擇喔！牛排份量非常大，搭配夜市牛排必備的鐵板麵一起食用，絕對讓你飽到天靈蓋。

▲（圖／美食客天生愛吃鬼提供）

圖、文／MENU美食誌

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