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無印良品美妝超好買！日本女生最愛TOP 8　潔齒濕紙巾隨身放一包

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▲▼ 無印良品美妝超好買！日本女生評選8大好用美容小物，超獵奇牙齒清潔紙巾也上榜。（圖／Bella儂儂提供）

《無印良品》是許多小資族、學生族購物的好所在，而潛藏在其中的美妝小物當然也不容錯過！日本女生評選《無印良品》8大好用美容小物，攜帶睫毛夾是基本盤，就連超獵奇隱藏版牙齒清潔紙巾也上榜！最近是不是覺得手癢癢卻不知該入手些什麼才不踩雷呢？來來來日本女生公認的口碑好物通通在《無印良品》！

攜帶睫毛夾

▲▼ 無印良品美妝超好買！日本女生評選8大好用美容小物，超獵奇牙齒清潔紙巾也上榜。（圖／Bella儂儂提供）

這款攜帶型睫毛夾儂編一開始還真看它沒有，嬌小的塑膠簡約外型真的能夾翹每一根睫毛嗎？後來在身邊朋友們的鼓吹之下，實際買一支來試試，先不說它的價錢親民又好入手，那紮實又輕巧的外型好攜帶、好收納作為旅行也超實用！不過最讓儂編驚豔的是，它圓弧形的夾板，不僅不會夾傷眼皮和睫毛，夾出來的睫毛竟然根根分明又捲翹，難怪不只日本妞愛不釋手，就連台灣女生也瘋狂囤貨！

化妝棉

▲▼ 無印良品美妝超好買！日本女生評選8大好用美容小物，超獵奇牙齒清潔紙巾也上榜。（圖／Bella儂儂提供）

不得不說，《無印良品》的化妝棉真的是便宜又大碗，若是要頒一個高CP值獎，它絕對榮登前三名！別於一般市售化妝棉，《無印良品》的化妝棉以天然原色、未經漂白為主打，除了成分單純溫和，它的觸感既親膚又柔軟，超適和敏感肌膚做選用，除此之外，將化妝棉搭配化妝水清潔皮膚或濕敷，它的超強彈性還能讓你隨意變換大小，緊緊貼合不同部位呢！

吸油面紙

▲▼ 無印良品美妝超好買！日本女生評選8大好用美容小物，超獵奇牙齒清潔紙巾也上榜。（圖／Bella儂儂提供）

去年就在Twitter、PTT討論得超火熱的補妝吸油面紙，輕巧的抽取式包裝，不僅輕薄好攜帶，採雙面設計的吸油面紙，還讓你一張抵兩張用！不過細心的你一定也有注意到，這款補妝型吸油面紙的一面有撲上薄薄蜜粉，吸油同時還能撫平肌膚紋裡，達到立即柔焦的效果 ~ 懶女人注意啦！懶得外出攜帶笨重化妝包，這款吸油面紙快快先囤貨五盒！

攜帶型雙頭棉花棒

▲▼ 無印良品美妝超好買！日本女生評選8大好用美容小物，超獵奇牙齒清潔紙巾也上榜。（圖／Bella儂儂提供）

有在化妝的女孩，化妝包裡絕對不能少了萬用棉花棒！別以為它只是普通的棉花棒，這款雙頭棉花棒可是《無印良品》專門針對彩妝而設計的！獨立包裝衛生且方便攜帶，100%純棉製成，棉花棒尖端還含有卸妝水，方便重點式修整妝容。不少女生外出後眼線會有暈開問題，這時用棉花棒就能快速修正妝容，絕對是女生化眼妝、唇妝出錯時的好幫手！

敏感肌化妝水（保濕型）

▲▼ 無印良品美妝超好買！日本女生評選8大好用美容小物，超獵奇牙齒清潔紙巾也上榜。（圖／Bella儂儂提供）

若你也是敏感肌膚，那麼無印兩品的保養品絕對是你的好歸宿！這款紅遍華人地區的第一名化妝水，溫和配方，不含香料、色素、礦物油、酒精等化學成分，清爽且低刺激性的質地不論是做清潔，還是濕敷使用，都不會造成肌膚負擔，其中成分中還添加了柚子籽精華與馬齒莧精華的保濕護膚成分，秋冬使用亦可滋潤乾燥肌膚，再看看這便宜又大碗的容量，就算每天用也不會覺得心疼！

組合式彩妝盒

▲▼ 無印良品美妝超好買！日本女生評選8大好用美容小物，超獵奇牙齒清潔紙巾也上榜。（圖／Bella儂儂提供）

這款美妝小物儂編過去還真沒注意到！你以為韓系彩妝品牌才有DIY自組彩妝盤的福利嗎？其實在《無印良品》也能買得到！經典的銀白相間的外殼，和輕薄的手感，裡頭不只可容納5-6款彩妝品，粉餅、眼影、腮紅只要你想得到的通通都能自己組裝！看著看著儂編也想買一盒來玩玩了啦 ~

牙齒清潔紙巾

▲▼ 無印良品美妝超好買！日本女生評選8大好用美容小物，超獵奇牙齒清潔紙巾也上榜。（圖／Bella儂儂提供）

這款真的是內行人才知道的隱藏版小物！出門在外難免遇上口氣不好，甚至喝完茶或咖啡牙齒泛黃的狀況，針對這種不能及時刷牙的尷尬小麻煩，日本人很貼心地設計了這款牙齒清潔紙巾，小小一包方便攜帶，宛如濕紙巾的外型，裡頭可是兼具牙膏般清潔成分的刷牙紙巾！飯後只要輕輕一擦，不用刷牙、不用漱口，就能立即擁有亮白清爽的笑容。

壓縮面膜布

▲▼ 無印良品美妝超好買！日本女生評選8大好用美容小物，超獵奇牙齒清潔紙巾也上榜。（圖／Bella儂儂提供）

喜歡敷面膜的女孩注意啦！想必每個女孩家中都會有一盒又一盒的面膜庫存吧！而廣受日本女生推捧的《無印良品》美容小物當然不能少了它 ~ 小小一顆的壓縮面膜布，只要浸泡化妝水或精華液就會立即展開，純棉的材質不僅不紮膚、不毛躁起屑，它的高滲透力還能讓完整吸附你的保養品，一滴都不浪費！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／《無印良品》

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀 : 內行人才知道，編輯激推《無印良品》必買好物
延伸閱讀 : MUJI控看過來！日本《無印良品》店員票選「10大實用商品」一定要購入
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關鍵字：

無印良品, 美妝, 美容小物, 實用, 好物, 必買
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