fb ig video ETtoday search mobile

襯衫外套今年衣櫃必備！米色、軍綠最好駕馭　要時髦就選格紋款

> >

大衣、西裝到風衣外套，在秋冬時腦袋總會閃過這幾樣重要的禦寒單品，但在近年來從韓系的部落客，到歐美的時裝週街拍上，出現了一種帶點正式感的外套，它擁有像是工裝襯衫的口袋造型，落肩的設計，讓它不管正式穿搭還是休閒搭配，都能完美演繹你一身的造型，這個被稱作「襯衫外套」的單品，到底有什麼樣的魅力，讓它能成為近年每個人衣櫃中的必備款！

▲▼ 嫌西裝外套太老派？可正式又能休閒的「襯衫外套」才是衣櫃裡的必備款！。（圖／Bella儂儂提供）

上網爬文妳會發現到一個新的關鍵字 “Shacket”，這個由 Shirt 及 Jacket 兩個單字所結合的新詞彙，就是近期所有女孩挑外套的新選擇！擁有正式感的外型，大多都以毛料為材，簡約百搭的設計，讓襯衫外套擁有取代正式西裝的趨勢，儂編這次抽出 3 種配色，讓妳在挑選襯衫外套時不失手！

軍綠
男孩感配色

▲▼ 嫌西裝外套太老派？可正式又能休閒的「襯衫外套」才是衣櫃裡的必備款！。（圖／Bella儂儂提供）

如果妳是個喜歡穿中性感服裝的女孩，那軍綠色配色的襯衫外套一定能擄獲妳的心！像是工裝襯衫的剪裁，加上配色讓你在穿著時能擁有帥氣感，不管在褲裝搭配，還是裙裝混搭都能很有個性。

米色
打造好感度女孩

▲▼ 嫌西裝外套太老派？可正式又能休閒的「襯衫外套」才是衣櫃裡的必備款！。（圖／Bella儂儂提供）

溫暖的大地色彩是最不容易失手的配色，如果妳是第一次想購入襯衫外套的人，那帶有帶大色地色系的米色配色就是最好的選擇，沒有過多張揚的色彩，讓她能跟妳衣櫃裡的各種服裝做最好的搭配，加上顏色帶來的穩重感，即便是正式穿搭也很適合。

格子
街拍部落客的最愛

▲▼ 嫌西裝外套太老派？可正式又能休閒的「襯衫外套」才是衣櫃裡的必備款！。（圖／Bella儂儂提供）

不管想穿出伸展台的時裝感，又或是想穿出街頭的時髦感，格子配色的襯衫外套都是不錯的選擇，如果想挑戰穿出更有個性的樣貌，那撞色系的亮色格紋，絕對能成為妳穿搭上的一大亮點。

如果妳衣櫃中已經有各種百搭的外套，那襯衫外套就是妳下一個可以列入購物清單的單品，好搭又不容易失手特性，絕對能成為冬天搭配的好夥伴。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：毛衣穿搭也能超顯瘦！歐美女孩的「4招穿搭公式」，把基本款穿出街拍感
延伸閱讀：冬天必備的長風衣怎麼穿出好比例？抓住這3個關鍵，矮個子也能變長腿妹
延伸閱讀：怎麼買衣服才不浪費？2020年就買這5件「永不退流行的經典單品」，隨便搭都很時髦

關鍵字：

穿搭, 時尚單品, 襯衫外套, 必備款, 休閒
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠講不完

網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感

網狂點頭「出門拖超久」星座Top 3 ！天秤置身事外、第一名超有感

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

無印良品春季特賣開跑！最低26折、超人氣便鞋300元有找

9000元口罩你買嗎？法國時裝品牌成防疫先知　聯名款效果等同N95 《鬼媽媽》金泰希戲服超省事　嗆辣小惡魔戰袍竟3,000元有找 放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生就是高調王 明亮的高級味！CELINE高級訂製香水，微風復興獨家販售 慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜 Converse與TheSoloist新聯名超帥！CLOT X 袋鼠半半漁夫帽更要搶 網公認停產會崩潰的保濕聖品！「倩碧水磁場凝膠」超划算4大用法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面