襯衫外套今年衣櫃必備！米色、軍綠最好駕馭　要時髦就選格紋款

大衣、西裝到風衣外套，在秋冬時腦袋總會閃過這幾樣重要的禦寒單品，但在近年來從韓系的部落客，到歐美的時裝週街拍上，出現了一種帶點正式感的外套，它擁有像是工裝襯衫的口袋造型，落肩的設計，讓它不管正式穿搭還是休閒搭配，都能完美演繹你一身的造型，這個被稱作「襯衫外套」的單品，到底有什麼樣的魅力，讓它能成為近年每個人衣櫃中的必備款！





上網爬文妳會發現到一個新的關鍵字 “Shacket”，這個由 Shirt 及 Jacket 兩個單字所結合的新詞彙，就是近期所有女孩挑外套的新選擇！擁有正式感的外型，大多都以毛料為材，簡約百搭的設計，讓襯衫外套擁有取代正式西裝的趨勢，儂編這次抽出 3 種配色，讓妳在挑選襯衫外套時不失手！



軍綠

男孩感配色

如果妳是個喜歡穿中性感服裝的女孩，那軍綠色配色的襯衫外套一定能擄獲妳的心！像是工裝襯衫的剪裁，加上配色讓你在穿著時能擁有帥氣感，不管在褲裝搭配，還是裙裝混搭都能很有個性。



米色

打造好感度女孩

溫暖的大地色彩是最不容易失手的配色，如果妳是第一次想購入襯衫外套的人，那帶有帶大色地色系的米色配色就是最好的選擇，沒有過多張揚的色彩，讓她能跟妳衣櫃裡的各種服裝做最好的搭配，加上顏色帶來的穩重感，即便是正式穿搭也很適合。



格子

街拍部落客的最愛

不管想穿出伸展台的時裝感，又或是想穿出街頭的時髦感，格子配色的襯衫外套都是不錯的選擇，如果想挑戰穿出更有個性的樣貌，那撞色系的亮色格紋，絕對能成為妳穿搭上的一大亮點。



如果妳衣櫃中已經有各種百搭的外套，那襯衫外套就是妳下一個可以列入購物清單的單品，好搭又不容易失手特性，絕對能成為冬天搭配的好夥伴。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路



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